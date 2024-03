Guida TV Sky Cinema e NOW: Poveri ma Ricchi, Sabato 9 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per una risata con "Poveri ma ricchi", una commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La trama segue una modesta famiglia romana che vince 100 milioni alla lotteria e si trasferisce in un lussuoso hotel milanese. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel thriller "Il debito", remake del film israeliano "Ha-Hov", diretto da John Madden e interpretato da Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. La storia segue tre ex agenti del Mossad che affrontano una menzogna del passato. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi il classico western "Giù la testa" del 1971, diretto da Sergio Leone e con Rod Steiger e James Coburn. Il film racconta dell'alleanza tra un bandito messicano e un ex terrorista dell'Ira per svaligiare una banca.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Dragon Trainer - Il mondo nascosto", il terzo capitolo d'animazione con il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'azione con "John Wick 3 - Parabellum", il terzo capitolo della saga con Keanu Reeves. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel thriller "Watcher" con Maika Monroe, ambientato a Bucarest, dove una donna americana si convince di essere spiata mentre un killer terrorizza la città.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati coinvolgere da "Le relazioni pericolose", tratto dal romanzo di de Laclos e con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer e Uma Thurman. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, segui la storia di "Vita Segreta di Maria Capasso", interpretata da Luisa Ranieri, una donna che scala il mondo del crimine. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "La cosa più dolce", una scatenata commedia con Cameron Diaz, Christina Applegate e Selma Blair.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, non perderti "C'era una volta a Los Angeles" e "Primadonna", per una serata ricca di intrattenimento. Buona visione!

