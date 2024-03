Guida TV Sky Cinema e NOW: Cena con delitto - Knives Out, Domenica 10 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'entusiasmante commedia-thriller con "Cena con delitto - Knives Out", interpretato da Daniel Craig e un super cast. Un detective indaga sulla famiglia di un ricco scrittore per scoprirne l'assassino. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella commovente storia di "Nata per Te", un Sky Original ispirato a una storia vera diretto da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, vivi l'epopea di "C'era una volta in America" nella sua versione estesa e restaurata, il capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, viaggia nel tempo con "Anastasia", una rilettura della storia di Anastasia Romanov, che fugge dalla Russia rivoluzionaria per ritrovarsi negli anni '80 in America. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'azione con "Mad Max: Fury Road", un'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel thriller "Don't Worry Darling" diretto e interpretato da Olivia Wilde, con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati coinvolgere da "Partnerperfetto.com", una romantica commedia con Diane Lane e John Cusack sui cuori solitari che si incontrano online. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, scopri "La versione di Barney", con Paul Giamatti, Rosamund Pike e Dustin Hoffman, tratto dall'omonimo bestseller, che racconta le tormentate avventure sentimentali di un uomo eccentrico. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con "Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills", un'irresistibile action-comedy con Eddie Murphy.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rivivi "Poveri ma ricchi" e "Il debito", per una serata di intrattenimento. Buona visione!

Cena con delitto - Knives Out

Daniel Craig e un super cast in una movimentato commedia-thriller. Un detective indaga sulla famiglia d'un un ricco scrittore per scoprirne l'assassino (USA 2019)

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Nata per Te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

C'era una volta in America

Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro sulle note di Ennio Morricone. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Anastasia

Emily Carey nella rilettura della storia di Anastasia Romanov. Russia 1918: la principessa fugge dai rivoluzionari grazie a un portale magico, ritrovandosi nell'America degli anni 80.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mad Max: Fury Road

6 Oscar all'action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron diretto da George Miller. Un ex poliziotto viene catturato dall'armata di guerriglieri di uno spietato boss.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Don't Worry Darling

Olivia Wilde dirige e interpreta un thriller con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine, dal titolo Don't worry darling. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e accompagnato da un’epifania rumors e gossip, la pellicola diretta e interpretata da Olivia Wilde è un atto d'accusa contro la mascolinità tossica.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Partnerperfetto.com

Diane Lane e John Cusack in una romantica commedia sui cuori solitari. Una quarantenne divorziata viene spinta dalle sorelle a incontrare uomini conosciuti sul web, con effetti esilaranti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La versione di Barney

Paul Giamatti, Rosamund Pike e Dustin Hoffman nella pellicola tratta dall'omonimo bestseller. L'eccentrico Barney racconta la sua vita, scandita da tormentate avventure sentimentali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

L'irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto dai metodi anticonformisti si trasferisce in California per indagare sull'omicidio di un collega.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Poveri ma ricchi

Christian De Sica ed Enrico Brignano in una commedia di Fausto Brizzi. Una modesta famiglia romana vince 100 milioni alla lotteria e si trasferisce in un lussuoso hotel milanese.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)