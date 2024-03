Guida TV Sky Cinema e NOW: Dogman, Lunedi 11 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa ser su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per immergerti nella favola amara di "Dogman", diretto da Luc Besson e interpretato da Caleb Landry Jones. La storia segue Douglas, vittima fin da bambino delle violenze paterne, che trova salvezza nell'amore per i cani. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, segui il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi in "Io Capitano" di Matteo Garrone. Un'odissea tra i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, divertiti con "Benvenuti al Sud", una commedia campione d'incassi con Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake di "Giù al Nord". Un impiegato milanese trasferito per punizione nel Cilento sarà rapito dalla vitalità del posto.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, preparati per ridere con "Una Spia al Liceo", una commedia con Miley Cyrus che interpreta un'agente sotto copertura. Ingaggiata dall’FBI, si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, vivi l'azione di "13 Hours - The Secret Soldiers", un war-movie di Michael Bay che racconta la difesa di sei agenti speciali americani contro l'irruzione dei militanti islamici in una base della CIA a Bengasi nel 2012. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel sofisticato capolavoro di Alfred Hitchcock, "Il delitto perfetto", con Ray Milland e Grace Kelly. Un uomo ricatta un amico per compiere un omicidio, ma le cose non vanno come previsto.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati emozionare da "Mothers and Daughters", un film che esplora il rapporto tra madri e figlie attraverso un cast di grandi star. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, rivivi il leggendario kolossal "Ben-Hur" di William Wyler, con Charlton Heston, che cerca vendetta contro il suo nemico Messala. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con il cult della commedia demenziale degli anni '80, "Scuola di Polizia", con Steve Guttenberg e Kim Cattrall.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, potrai gustare nuovamente "Cena con Delitto - Knives Out" e "Nata per Te". Buona visione!

Dogman

Luc Besson dirige Caleb Landry Jones in una favola amara in concorso a Venezia. Vittima fin da bambino delle violenze del padre, Douglas trova la salvezza nell'amore per i cani.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Io Capitano

Il film Io Capitano di Matteo Garrone racconta il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi. Un'odissea tra i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Benvenuti al Sud

Commedia campione d'incassi con Claudio Bisio e Alessandro Siani, remake di "Giù al Nord". Trasferito per punizione nel Cilento, un impiegato milanese sarà rapito dalla vitalità del posto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una Spia al Liceo

Commedia con Miley Cyrus, agente sotto copertura. Ingaggiata dall’FBI, una giovane detective si finge una studentessa per indagare sulla figlia di un pentito. Ne scoprirà delle belle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

13 Hours - The Secret Soldiers

War-movie di Michael Bay con John Krasinski. Bengasi, 2012: sei agenti speciali americani difendono i loro connazionali dall'irruzione dei militanti islamici in una base della CIA.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il delitto perfetto

Sofisticato capolavoro di Alfred Hitchcock con Ray Milland e Grace Kelly. Per uccidere la ricca moglie, un uomo ricatta un vecchio amico affinché compia l’omicidio. Ma accade un imprevisto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mothers and daughters

Un cast di grandi star in un'emozionante pellicola al femminile. La gravidanza indesiderata di una fotografa è il centro di un mosaico di storie dedicate al rapporto tra madri e figlie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ben-Hur

11 Oscar per il leggendario kolossal di William Wyler, con Charlton Heston. Il principe Ben Hur, caduto prigioniero per colpa di Messala, cerca vendetta nei confronti del suo nemico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scuola di polizia

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cena con delitto - Knives Out

Daniel Craig e un super cast in una movimentato commedia-thriller. Un detective indaga sulla famiglia d'un un ricco scrittore per scoprirne l'assassino.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Nata per Te

Sky Original ispirato a una storia vera e piena d'amore diretta da Fabio Mollo. Luca, single e omosessuale con un forte desiderio di paternita', lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)