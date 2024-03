Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - Dead Reckoning, Martedi 12 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'avventura adrenalinica con "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Tom Cruise torna nei panni dell'agente Ethan Hunt per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella commovente storia di "Di nuovo in gioco", con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Un anziano talent-scout del baseball cerca un nuovo campione mentre ricuce il rapporto con sua figlia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, preparati a ridere con "Arrivano i Prof", una commedia con Claudio Bisio e Maurizio Nichetti. Un gruppo di insegnanti stravaganti cerca di evitare la chiusura di un liceo con il record di studenti bocciati.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, goditi "Belle&Sebastien - Next Generation", un omaggio ai personaggi creati da Cécile Aubry ambientato ai giorni nostri. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, vivi l'adrenalina con "Fast&Furious - Solo parti originali", con Vin Diesel nel quarto capitolo dell'intramontabile saga action. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, preparati a tremare con "Haunt - La casa del terrore", un teen horror prodotto da Eli Roth.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati trasportare dalle emozioni di "L'amore non va in vacanza", una commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, assisti a "Notre-Dame in fiamme", una pellicola Sky Original che racconta l'incendio che colpì la cattedrale parigina nel 2019. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "La patata bollente", una commedia di Steno con Renato Pozzetto, Edwige Fenech e Massimo Ranieri.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, potrai rivivere "Dogman" e "Io Capitano". Buona visione



Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Di nuovo in gioco

Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake in un film su padri e figli. Un anziano talent-scout del baseball ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Arrivano i Prof

Commedia con Claudio Bisio e Maurizio Nichetti. Per evitare la chiusura di un liceo che vanta il record di studenti bocciati, il Ministero si affida a un gruppo di stravaganti insegnanti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle&Sebastien - Next Generation

Un omaggio ai personaggi creati da Cécile Aubry ambientato ai giorni nostri. Il giovane Sebastien, in vacanza in montagna dalla nonna, stringe amicizia con un bellissimo cane Patou.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast&Furious - Solo parti originali

Vin Diesel torna a vestire i panni del carismatico Dominic Toretto nel quarto adrenalinico capitolo dell'intramontabile saga action.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Haunt - La casa del terrore

Teen horror prodotto da Eli Roth. Halloween: sei ragazzi entrano in una casa adibita a escape room e si ritrovano prigionieri di una banda di aguzzini, ossessionati da una pratica macabra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore non va in vacanza

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Notre-Dame in fiamme

La pellicola Sky Original di Jean-Jacques Annaud sull'incendio che colpì la cattedrale parigina nel 2019 e su coloro che sfidarono le fiamme per mettere in salvo tesori inestimabili.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La patata bollente

Renato Pozzetto, Edwige Fenech e Massimo Ranieri in una commedia di Steno. Un operaio comunista ospita a casa un omosessuale salvato da un pestaggio scatenando un fiume di pettegolezzi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dogman

Luc Besson dirige Caleb Landry Jones in una favola amara in concorso a Venezia. Vittima fin da bambino delle violenze del padre, Douglas trova la salvezza nell'amore per i cani.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Io Capitano

Il film Io Capitano di Matteo Garrone racconta il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi. Un'odissea tra i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)