Guida TV Sky Cinema e NOW: Ligabue - 30 anni in un giorno, Mercoledi 13 Marzo 2024

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'avventura adrenalinica con "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Tom Cruise torna nei panni dell'agente Ethan Hunt per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella commovente storia di "Di nuovo in gioco", con Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake. Un anziano talent-scout del baseball cerca un nuovo campione mentre ricuce il rapporto con sua figlia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, preparati a ridere con "Arrivano i Prof", una commedia con Claudio Bisio e Maurizio Nichetti. Un gruppo di insegnanti stravaganti cerca di evitare la chiusura di un liceo con il record di studenti bocciati.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, goditi "Belle&Sebastien - Next Generation", un omaggio ai personaggi creati da Cécile Aubry ambientato ai giorni nostri. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, vivi l'adrenalina con "Fast&Furious - Solo parti originali", con Vin Diesel nel quarto capitolo dell'intramontabile saga action. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, preparati a tremare con "Haunt - La casa del terrore", un teen horror prodotto da Eli Roth.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati trasportare dalle emozioni di "L'amore non va in vacanza", una commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, assisti a "Notre-Dame in fiamme", una pellicola Sky Original che racconta l'incendio che colpì la cattedrale parigina nel 2019. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "La patata bollente", una commedia di Steno con Renato Pozzetto, Edwige Fenech e Massimo Ranieri.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, potrai rivivere "Dogman" e "Io Capitano". Buona visione!



Come amazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo... e vivere felici" con un cast di star hollywoodiane. Nick, Dale e Kurt decidono di mettersi in proprio, ma dovranno vedersela con un cinico investitore.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ligabue - 30 anni in un giorno

Ligabue fa i conti con i suoi ricordi e con la sua carriera nel biopic incentrato sul leggendario concerto di Campovolo del 2022.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Confusi e felici

Commedia di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Quando un terapeuta depresso lascia il lavoro, i pazienti decidono di fargli tornare la gioia di vivere.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella

Anne Hathaway in un'avventura fantastica. Per liberarsi dell'incantesimo di una fata, una ragazza deve attraversare un regno pieno di insidie e abitato da incredibili creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Viaggio in paradiso

Action con Mel Gibson. Messico: un detenuto tenta l'evasione insieme a un bambino, tenuto prigioniero perché possiede lo stesso gruppo sanguigno di un criminale in attesa di trapianto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Memorie di un assassino - Memories of Murder

Il regista e l’attore di ‘Parasite’ in un thriller ispirato a una storia vera. Corea del Sud, 1986: due ottusi poliziotti e un detective di Seoul indagano su un serial killer.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come la prima volta

L'amore è senza età in questa commedia dalle forti emozioni. Dopo un doloroso divorzio, la trentacinquenne Amie instaura una relazione con un ragazzo, riscoprendo la passione per la vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oltre le regole - The Messenger

Ben Foster e Woody Harrelson in una toccante storia premiata a Berlino. Un ufficiale americano, incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq, si innamora di una vedova.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Omicidio a Los Angeles

Eccentrica commedia Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un delitto di cui è stato accusato un divo della tv.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Di nuovo in gioco

Clint Eastwood, Amy Adams e Justin Timberlake in un film su padri e figli. Un anziano talent-scout del baseball ricuce il rapporto con la figlia mentre cerca un nuovo campione da lanciare.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)