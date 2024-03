Guida TV Sky Cinema e NOW: Love Actually - L'amore davvero, Giovedi 14 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati a immergerti nell'atmosfera natalizia di Londra con "Love Actually - L'amore davvero". Una commedia corale scritta e diretta da Richard Curtis che intreccia dieci storie d'amore in una Londra pre-natalizia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, preparati a un'esperienza surreale con "Dogtooth" di Yorgos Lanthimos. Tre fratelli vivono confinati in una villa in una realtà distorta creata dai genitori, ma l'arrivo di un'estranea cambierà tutto. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, divertiti con "Benvenuto Presidente!" di Riccardo Milani, dove Claudio Bisio interpreta un montanaro patito di pesca che viene eletto Presidente della Repubblica per un caso di omonimia.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, ridi con "Senti chi parla", una commedia intramontabile con John Travolta, Kirstie Alley e la voce inconfondibile di Paolo Villaggio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati all'azione con "The Accountant" con Ben Affleck nel ruolo di un contabile forense che cura segretamente le finanze di organizzazioni criminali. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, vivi l'adrenalina con "Beast", un survival movie con Idris Elba e Sharlto Copley durante un safari in Sudafrica.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, immergiti nel torbido dramma coniugale di "By the Sea", diretto e interpretato da Angelina Jolie con Brad Pitt. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, preparati a essere catturato dall'intenso thriller "Syriana", con George Clooney e Matt Damon alle prese con gli intrighi di potere della CIA. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "La primavera della mia vita", un road movie musicale che segna l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, non perderti il divertente sequel "Come amazzare il capo 2", con un cast di star hollywoodiane. Buona visione!



Love Actually - L'amore davvero

Commedia corale scritta e diretta da Richard Curtis ("Notting Hill", "Il diario di Bridget Jones"). L'intreccio di dieci storie in una Londra pre-natalizia. Regia di R. Curtis; GBR 2003

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dogtooth

Terzo film di Yorgos Lanthimos, premiato a Cannes. Tre fratelli vivono confinati in una villa in una realta' distorta creata dai genitori. L'arrivo di un'estranea cambiera' tutto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Benvenuto Presidente!

Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Senti chi parla

John Travolta, Kirstie Alley e l'inconfondibile voce di Paolo Villaggio in un'intramontabile commedia. Una mamma single si innamora del papà perfetto per il suo bimbo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Beast

Idris Elba in un adrenalinico survival movie con Sharlto Copley. Durante un safari in Sudafrica, un padre vedovo e le due giovani figlie subiscono l'attacco di un leone assetato di sangue.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

By the Sea

Angelina Jolie dirige e interpreta con Brad Pitt un torbido dramma coniugale. Un romanziere americano e sua moglie affrontano la crisi di coppia in una baia di pescatori in Francia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Syriana

Oscar a George Clooney in un thriller con Matt Damon. Un veterano della CIA, esperto in questioni mediorientali, deve eliminare un terrorista, ma viene sopraffatto dagli intrighi di potere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La primavera della mia vita

La primavera della mia vita segna l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni, Nel film commedia è presente il brano “Splash” che accompagna i titoli di coda del film e che ha vinto a Sanremo il Premio della Critica. Il road movie del duo siciliano è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Come amazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo... e vivere felici" con un cast di star hollywoodiane. Nick, Dale e Kurt decidono di mettersi in proprio, ma dovranno vedersela con un cinico investitore.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ligabue - 30 anni in un giorno

Ligabue fa i conti con i suoi ricordi e con la sua carriera nel biopic incentrato sul leggendario concerto di Campovolo del 2022.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)