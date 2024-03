Guida TV Sky Cinema e NOW: Ferrari, Venerdi 15 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, preparati a immergerti nell'affascinante storia di "Ferrari", un film diretto da Michael Mann che racconta la vita di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, durante l'anno 1957 a Modena. Tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, preparati a una black comedy in stile british con "Morto tra una settimana", dove uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere, ma cambierà idea, mentre l'assassino intende rispettare gli accordi. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, divertiti con "Amore, bugie e calcetto", una commedia con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro, dove sette inseparabili amici si trovano a cambiare ruolo sia in campo che nella vita.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Trolls", un film d'animazione dalle allegre creature dal ciuffo ribelle che devono salvare i Trolls dai loro mortali nemici. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati all'azione con "Art Squad - Gli artisti del furto", dove la leader di un'organizzazione segreta assembla un team per recuperare opere d'arte rubate dai nazisti durante la guerra. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, vivi il brivido con "The Box", un thriller diretto dal regista di 'Donnie Darko', dove due coniugi ricevono una scatola in legno da uno sconosciuto con irrevocabili conseguenze.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, emozionati con "Una donna per amica", una commedia romantica diretta da Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi e Laetitia Casta. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi con "The Estate", dove due sorelle cercano di conquistare la loro zia malata per diventare le beneficiarie della sua ricca proprietà.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rivivi l'atmosfera natalizia di Londra con "Love Actually - L'amore davvero", una commedia corale di Richard Curtis. Buona visione!

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. .

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Morto tra una settimana

Black comedy in stile british con Tom Wilkinson. Uno scrittore ingaggia un killer per farsi uccidere. Cambierà idea, ma l'assassino ha intenzione di rispettare gli accordi...

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Amore, bugie e calcetto

Divertente commedia con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro. Sette inseparabili amici si trovano a cambiare ruolo sia in campo che nella vita.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Trolls

Dai creatori di "Shrek", un film d'animazione con le allegre creature dal ciuffo ribelle. La principessa Poppy e il malinconico Branch devono salvare i Trolls dai loro mortali nemici.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Art Squad - Gli artisti del furto

Action con Cam Gigandet, Jaina Lee Ortiz e Lisa Vidal. La leader di un'organizzazione segreta assembla un team per recuperare inestimabili opere d'arte rubate dai nazisti durante la guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Box

Dal regista di 'Donnie Darko', un thriller con Cameron Diaz e James Marsden. Due coniugi ricevono da uno sconosciuto una scatola in legno. Un dono dalle irrevocabili conseguenze.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una donna per amica

Giovanni Veronesi dirige Fabio De Luigi in una commedia romantica con Laetitia Casta. Quando la sua migliore amica decide di sposarsi, Francesco scopre di esserne innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Estate

Due sorelle tentano di conquistare la loro zia malata terminale e difficile da accontentare nella speranza di diventare le beneficiarie della sua ricca proprietà.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Love Actually - L'amore davvero

Commedia corale scritta e diretta da Richard Curtis ("Notting Hill", "Il diario di Bridget Jones"). L'intreccio di dieci storie in una Londra pre-natalizia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Dogtooth

Terzo film di Yorgos Lanthimos, premiato a Cannes. Tre fratelli vivono confinati in una villa in una realta' distorta creata dai genitori. L'arrivo di un'estranea cambiera' tutto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)