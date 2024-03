Guida TV Sky Cinema e NOW: La battaglia di Hacksaw Ridge, Domenica 17 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'esperienza intensa con "La battaglia di Hacksaw Ridge", il war movie diretto da Mel Gibson che ha conquistato 2 Oscar. Andrew Garfield interpreta un soldato durante la Seconda guerra mondiale che, nonostante il rifiuto di impugnare le armi, si distingue per il suo coraggio e la sua dedizione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, prendi parte a un viaggio emozionante con "Ogni cosa è illuminata", l'esordio alla regia di Liev Schreiber. In questo cult on the road, Elijah Wood intraprende un viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che ha salvato suo nonno dai nazisti. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, immergiti nell'atmosfera cupa di Gotham City con "Batman - Il ritorno", il secondo capitolo della serie diretto da Tim Burton e interpretato da Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny DeVito.

La battaglia di Hacksaw Ridge

2 Oscar al War movie di Mel Gibson con Andrew Garfield, da una storia vera. Seconda guerra mondiale: un soldato ottiene la medaglia al valore malgrado il rifiuto di impugnare le armi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ogni cosa è illuminata

Esordio alla regia di Liev Schreiber nel cult on the road con Elijah Wood. Un giovane americano intraprende un viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che salvò suo nonno dai nazisti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Batman - Il ritorno

Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny DeVito nel secondo capitolo diretto da Tim Burton. Batman affronta Pinguino, un individuo sinistro cresciuto nelle fogne di Gotham City.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 3

Terzo capitolo della spassosa saga animata con l'inarrestabile panda Po. Per affrontare il perfido Kai, Po insegna i segreti del kung fu ai miti abitanti del suo villaggio natale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il fuggitivo

Action con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, premiato con l'Oscar. Un medico, condannato per l'omicidio della moglie, riesce a fuggire. Braccato da un agente, deve trovare il vero killer.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Paradise Beach - Dentro l'incubo

Thriller mozzafiato con Blake Lively. Nelle acque di un'isola messicana, una giovane surfista rimane bloccata su uno scoglio, mentre uno squalo le impedisce di raggiungere la riva.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La verità è che non gli piaci

Spumeggiante commedia romantica con Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly e Scarlett Johansson. A Baltimora si intrecciano le vicende amorose di un gruppo di donne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il ritorno di Casanova

Liberamente tratto da Il ritorno di Casanova” di Arthur Schnitzler, il film italiano del regista Gabriele Salvatores è da un cast eccezionale che conta, tra gli altri, Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

L'irresistibile action-comedy che ha consacrato il talento di Eddie Murphy. Un poliziotto dai metodi anticonformisti si trasferisce in California per indagare sull'omicidio di un collega.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

One True Loves - Amare per due

Tra commedia e melodramma, un film impregnato di romanticismo e mistero: adattamento dell'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Django Unchained

2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)