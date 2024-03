Guida TV Sky Cinema e NOW: The Flash, Lunedi 18 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, preparati per un'avventura ad alta velocità con "The Flash". Ezra Miller interpreta il supereroe DC, affiancato dal leggendario Batman di Michael Keaton. In questa epica storia, Flash torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre, ma ciò scatena una serie di eventi imprevisti che mettono alla prova il tessuto stesso della realtà. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel mondo oscuro di Las Vegas con "Casinò", il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Questo film racconta la storia del direttore di un casinò la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, preparati a ridere e commuoveri con "Rosanero", una commedia per tutta la famiglia diretta da Andrea Porporati e interpretata da Salvatore Esposito. La trama segue una bambina che, dopo essere risvegliata dal coma, si ritrova nel corpo di un boss e viceversa. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, vivi l'adrenalina con "Il giustiziere della notte", il remake del classico degli anni '70 diretto da Eli Roth e interpretato da Bruce Willis. Un chirurgo di Chicago si trasforma in un vendicatore spietato dopo che la sua famiglia viene brutalmente attaccata. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nell'intrigo con "The Infernal Machine", un thriller con Guy Pearce che segue uno scrittore alle prese con uno stalker ispirato dal suo romanzo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati ispirare dalla storia vera di "Non mollare mai", un biopic che narra l'ascesa di Kurt Warner dal lavoro in un supermercato fino a diventare il quarterback della NFL e vincitore del Super Bowl. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, vivi la tensione di "L'arma dell'inganno", una spy story ambientata a Londra durante la Seconda guerra mondiale, con Colin Firth e Matthew MacFadyen. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi e commuoviti con "Notte prima degli esami", una commedia che racconta le avventure di un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturità, con Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rivivi l'epica di "La battaglia di Hacksaw Ridge" e l'avventura di "Ogni cosa è illuminata".

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Casinò

Capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Las Vegas: la vita del direttore di un casinò crolla con l'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il giustiziere della notte

Eli Roth dirige Bruce Willis nel remake del classico degli anni 70 con Charles Bronson. Per vendicare la sua famiglia, un chirurgo di Chicago si trasforma in uno spietato assassino.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Infernal Machine

Guy Pearce in un thriller con Alice Eve e Alex Pettyfer. Uno scrittore, autore di un romanzo cha ha ispirato un adolescente a compiere una strage, si mette sulle tracce di uno stalker.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Non mollare mai

Zachary Levi in un biopic con Anna Paquin e Dennis Quaid. La storia di Kurt Warner, dagli inizi come commesso in un supermarket a quarterback per la NFL e miglior giocatore del Super Bowl.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'arma dell'inganno

Spy story di John Madden con Colin Firth e Matthew MacFadyen. Londra, 1943: due ufficiali del controspionaggio britannico escogitano un piano ingegnoso per depistare i nazisti.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Notte prima degli esami

Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti nella commedia diretta da Fausto Brizzi. L'atmosfera degli anni 80 fa da sfondo a un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La battaglia di Hacksaw Ridge

2 Oscar al War movie di Mel Gibson con Andrew Garfield, da una storia vera. Seconda guerra mondiale: un soldato ottiene la medaglia al valore malgrado il rifiuto di impugnare le armi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ogni cosa è illuminata

Esordio alla regia di Liev Schreiber nel cult on the road con Elijah Wood. Un giovane americano intraprende un viaggio in Ucraina alla ricerca della donna che salvò suo nonno dai nazisti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)