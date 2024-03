Guida TV Sky Cinema e NOW: Antigang - Nell'ombra del crimine, Martedi 19 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti aspetta un'azione adrenalinica con "Antigang - Nell'ombra del crimine". Jean Reno e Alban Lenoir guidano una squadra di poliziotti con metodi poco ortodossi mentre si lanciano all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer per le strade di Parigi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel mondo straordinario di "The Truman Show". Interpretato da Jim Carrey, il film racconta la storia di Truman, che vive inconsapevolmente la sua vita sotto l'occhio costante delle telecamere in un reality show estremo, fin dalla sua nascita. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, preparati per un'avventura epica con "Shazam! Furia degli dei". Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren interpretano le Figlie di Atlante, antiche divinità determinate a riappropriarsi di una magia rubata sulla Terra.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Genitori vs influencer", una commedia Sky Original che vede Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis confrontarsi sui social media e sulla vita di tutti i giorni. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, torna l'adrenalina con "Fast&Furious 6". Vin Diesel, Paul Walker, 'The Rock' e Michelle Rodriguez riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel mistero con "The Secret - Le verità nascoste". Noomi Rapace e Joel Kinnaman interpretano un thriller ambientato negli anni '50, in cui una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo convinta di aver trovato il suo carnefice.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati trasportare dalle emozioni con "Cattiva coscienza", una commedia romantica con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli, dove una coscienza assume fattezze umane per salvare le nozze del suo protetto. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, immergiti nell'epica di "Hostiles - Ostili". Christian Bale e Rosamund Pike guidano il cast di questo western diretto da Scott Cooper, in cui un capitano dell'esercito deve scortare un capo Cheyenne in un pericoloso viaggio pieno di insidie. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "Scusate se esisto!", una commedia romantica con Paola Cortellesi e Raoul Bova, dove una giovane donna scambia identità con un amico per trovare lavoro in Italia dopo un'esperienza all'estero.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rivivi l'epica di "The Flash" e l'atmosfera di Las Vegas con il capolavoro "Casinò" di Martin Scorsese.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Antigang - Nell'ombra del crimine

Action con Jean Reno, Alban Lenoir e Caterina Murino. Parigi: una squadra di poliziotti dai metodi poco ortodossi si lancia all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Truman Show

Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shazam! Furia degli dei

Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren interpretano le Figlie di Atlante, un trio vendicativo di antiche divinità arrivate sulla Terra per riappropriarsi di una magia che era stata loro rubata.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Genitori vs influencer

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast&Furious 6

Sesto capitolo della saga action con Vin Diesel, Paul Walker, 'The Rock' e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Secret - Le verità nascoste

Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller sui crimini di guerra. Usa, anni '50: convinta di aver trovato il suo carnefice, una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cattiva coscienza

Divertente commedia romantica dal tocco fantastico con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano e Matilde Gioli. Per salvare le nozze del suo protetto, una coscienza assume fattezze umane.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hostiles - Ostili

Christian Bale e Rosamund Pike in un western di Scott Cooper. Un capitano dell’esercito, agguerrito nemico degli indiani, scorta un capo Cheyenne in un lunghissimo viaggio pieno di insidie.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scusate se esisto!

Paola Cortellesi e Raoul Bova in una commedia romantica di Riccardo Milani. Per trovare lavoro in Italia dopo un'esperienza da architetto all'estero, Serena scambia identità con un amico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Casinò

Capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Las Vegas: la vita del direttore di un casinò crolla con l'arrivo di un amico gangster e di una donna fatale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)