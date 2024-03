Guida TV Sky Cinema e NOW: Mon Crime - La Colpevole Sono Io, Mercoledi 20 Marzo 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati a ridere con "Tutta colpa di Freud", una commedia di Paolo Genovese che vede protagonisti Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Claudia Gerini. Un terapeuta cinquantenne si trova a dover risolvere i problemi amorosi delle sue tre figlie, in un intreccio divertente e coinvolgente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti in un mistero intrigante con "Mon Crime - La Colpevole Sono Io". Madeleine Verdier, un'attrice squattrinata, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto della sua migliore amica, prova la sua innocenza e viene assolta per legittima difesa. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, preparati all'azione con "Suicide Squad", il cinecomic premiato con l'Oscar al trucco. Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis sono alcuni dei protagonisti di questa storia, in cui un team di supercriminali viene reclutato dall'Intelligence per una missione pericolosa.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, lasciati coinvolgere dalla magia della danza con "Step Up", una storia d'amore che si svolge sulle note di Channing Tatum. Un giovane malvivente condannato ai servizi sociali in una scuola di ballo scopre di avere talento e cerca il riscatto attraverso la danza. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, goditi l'adrenalina di "Operation Fortune", un'action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell’MI6 e il suo team reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nel brivido con "The Twin - L'altro volto del male", un thriller con Teresa Palmer dalle atmosfere suggestive, in cui una coppia si trasferisce in Finlandia con il fratello gemello dopo la morte del figlio, ma quest'ultimo si comporta in modo strano.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati emozionare da "La ricerca della felicità", un film diretto da Gabriele Muccino che vede Will Smith nei panni di un uomo disperato che trova la forza di ricominciare grazie a suo figlio. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, vivi l'intensità di "Il principe delle donne", una commedia con Eddie Murphy, Robin Givens e Halle Berry, che segue le vicende di un manager seduttore e senza cuore che incontra una cinica direttrice marketing.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rifletti sulla realtà e sulla televisione con "The Truman Show", un film che vede Jim Carrey protagonista di una sconvolgente metafora dei nostri tempi, dove un uomo vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show, senza saperlo.

