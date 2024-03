Guida TV Sky Cinema e NOW: Baby Driver - Il genio della fuga, Giovedi 21 Marzo 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per un'azione adrenalinica con "Baby Driver - Il genio della fuga", dove Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx ti terranno con il fiato sospeso. Un giovane asso del volante, autista di un boss della malavita, deve compiere un'ultima rapina prima di cambiare vita. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella storia di "The Good House", con Sigourney Weaver e Kevin Kline. Tratto dal romanzo di Ann Leary, il film porta sullo schermo la storia di una valida agente immobiliare costretta ad affrontare i suoi problemi di alcolismo quando una vecchia fiamma si riaccende. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, assisti allo scontro epico tra due icone dei fumetti con "Batman V Superman: Dawn of Justice". Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi, mentre Batman sfida Superman in un kolossal pieno di azione e star.

Baby Driver - Il genio della fuga

Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx in un action a tutto gas. Un giovane asso del volante, autista di un boss della malavita, deve compiere un'ultima rapina prima di cambiare vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Batman V Superman: Dawn of Justice

Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della Dc Comics e si scontrano in un kolossal ipertecnologico pieno di star. Bruce Wayne alias Batman sfida l’odiato Superman mentre quest’ultimo, nei panni di Clark Kent, vuole smascherare il giustiziere di Gotham City.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il mio amico Nanuk

Avventuroso viaggio sui ghiacci dell'Artico per un film sull'amicizia e il coraggio. Un ragazzo sfida le insidie della natura per riportare un cucciolo d'orso polare da sua madre.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La ragazza del treno

Dal bestseller di Paula Hawkins, thriller con Emily Blunt e Rebecca Ferguson. Una donna sviluppa una morbosa curiosità nei confronti del suo ex e viene coinvolta in un caso misterioso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Serendipity - Quando l'amore è magia

Commedia romantica con Kate Beckinsale e John Cusack. Un uomo e una donna si innamorano a New York alla vigilia di Natale, ma affidano il loro prossimo incontro al destino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Walk - La strada della libertà

Terrence Howard e Malcolm McDowell in un film tratto da una storia vera. Boston, 1974: un agente irlandese deve scortare alcuni studenti afroamericani in una scuola riservata ai bianchi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Trafficanti

Durante la guerra in Iraq, due amici diventano ricchi grazie a un investimento ma finiscono nel giro dei trafficanti di armi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutta colpa di Freud

Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Claudia Gerini in una commedia di Paolo Genovese. Un terapeuta cinquantenne deve risolvere le beghe amorose delle tre figlie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mon Crime - La Colpevole Sono Io

Madeleine Verdier, un'attrice squattrinata è accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto della sua migliore amica lo dimostra, viene assolta per legittima difesa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)