Guida TV Sky Cinema e NOW: Call My Agent Italia 2 - Episodio 1 e 2, Venerdi 22 Marzo 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per l'entusiasmante ritorno di "Call My Agent Italia" con la seconda stagione, dove Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino reciteranno in un film di cui non hanno neppure letto la sceneggiatura. Gli agenti, però, sembrano essere un passo avanti. Inoltre, Gabriele Muccino è pronto a prendere le redini dell'agenzia come nuovo capo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nella potente narrazione di "1917", diretto da Sam Mendes, che ti porterà nelle trincee della Prima Guerra Mondiale con un efficace utilizzo del piano-sequenza. Il film ha vinto tre Oscar e due Golden Globe, e vanta un cast che include George MacKay, Dean-Charles Chapman e cameo di Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Richard Madden. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi le epiche gesta di "Superman", l'iconico supereroe catapultato dal pianeta Krypton a Smallville. Interpretato da Christopher Reeve, il film ti porterà in un'avventura ricca di azione contro il malvagio Lex Luthor, interpretato da Gene Hackman.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, goditi la dolcezza e l'umorismo di "Paddington 2", dove l'orso pasticcione Paddington, affiancato da Hugh Grant, si imbarca in una nuova avventura alla ricerca di un misterioso ladro. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, preparati per l'adrenalina di "Killer Elite" con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen, dove un sicario ritiratosi viene coinvolto in una pericolosa missione per liberare il suo mentore. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, immergiti nell'indagine di "Hollywood Homicide", dove due investigatori della squadra omicidi di Los Angeles devono risolvere un assassinio nel mondo della musica rap.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati coinvolgere dalle vicende romantiche di "Lui, lei e Babydog", una commedia divertente dove l'amore si mescola con le avventure di un simpatico cane. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, vivi l'epica storia di "L'ultimo imperatore", diretto da Bernardo Bertolucci, che racconta la biografia di Pu Yi, l'ultimo imperatore della Cina. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ridi a crepapelle con "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia diretta da Riccardo Milani che vede Paola Cortellesi e un super cast alle prese con avventure esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alla stessa ora sul canale 311, rivivi l'azione travolgente di "Baby Driver - Il genio della fuga" e l'emozionante storia di "The Good House" con Sigourney Weaver e Kevin Kline.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Call My Agent Italia - Seconda stagione | Ep. 1 e 2

Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino reciteranno in un film di cui non hanno letto neppure la sceneggiatura. Gli agenti però l’hanno fatto, vero? Da regista, sceneggiatore (e assistito) a nuovo capo dell’agenzia. Gabriele Muccino è pronto a prendere le redini della “sua”… GMA.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



1917

Firmata da Sam Mendes (Oscar per American Beauty), la pellicola ci porta nelle trincee della Prima Guerra Mondiale grazie a un efficacissimo utilizzo del piano-sequenza. Il film si è aggiudicato tre Oscar, a fronte di 10 nomination, e due Golden Globe (film e regia). Protagonisti, in un cast che vanta i camei di Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Richard Madden, George Mac­Kay e Dean-Charles Chapman.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Superman

Catapultato dal pianeta Krypton a a Smallville, (Kansas) e adottato dalla famiglia Kent , Clark cresce pieno di capacità sovrumane, che tiene però nascoste al mondo. Impiegato come giornalista, conduce una doppia vita da timido occhialuto e impacciato a Supereroe: sventa una macchinazione catastrofica ordita dal perfido Lex Luthor (Gene Hackman) salvando il mondo e la ragazza che ama.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Paddington 2

Seconda avventura per l'orso pasticcione affiancato da Hugh Grant. Paddington e i suoi amici inseguono il misterioso ladro che ha rubato un antico libro destinato alla zia Lucy.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Killer Elite

Nel segno dell'action con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. Un sicario, ritiratosi a vita privata, torna alla ribalta per liberare il suo mentore, prigioniero di un sultano.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Hollywood Homicide

Due investigatori della squadra omicidi di Los Angeles devono indagare su un assassinio commesso nel mondo della musica rap e forse orchestrato da un noto produttore.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Lui, lei e Babydog

Commedia con un amico a quattro zampe. Innamorato di Daphne, Charlie dovrà affrontare il cane di lei per conquistarla. Si affezionerà al cucciolo a tal punto da preferirlo alla ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



L'ultimo imperatore

9 Oscar al kolossal storico di Bernardo Bertolucci. La biografia di Pu Yi, ultimo imperatore della Cina, salito al trono da bambino nel 1908 e protagonista di una vita burrascosa.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Baby Driver - Il genio della fuga

Ansel Elgort, Kevin Spacey e Jamie Foxx in un action a tutto gas. Un giovane asso del volante, autista di un boss della malavita, deve compiere un'ultima rapina prima di cambiare vita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



The Good House

Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)