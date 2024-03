Guida TV Sky Cinema e NOW: The Last Rifleman - Ritorno in Normandia, Sabato 23 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Drama HD alle 21:45 sul canale 308, potrai vedere "The Last Rifleman - Ritorno in Normandia", un film originale di Sky con Pierce Brosnan protagonista. Il film racconta la storia di un veterano della Seconda guerra mondiale che fugge dalla casa di cura per partecipare al 75º anniversario dello sbarco in Normandia.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Miss Marx", un biopic su Eleanor Marx, interpretata da Romola Garai, la figlia di Karl Marx. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai seguire "Black Adam", un film d'azione con Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista dotato di poteri onnipotenti degli antichi dei.

Per gli amanti delle commedie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Matilda 6 mitica", diretto e interpretato da Danny DeVito. Mentre su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai guardare "Badge of Honor", un thriller poliziesco con Mena Suvari e Martin Sheen.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "Across the Line: The Exodus of Charlie Wright", un thriller con Aidan Quinn e Andy Garcia. Mentre su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "In&Out", una commedia con Kevin Kline e Tom Selleck.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Tutto tutto niente niente", una commedia con l'inimitabile Antonio Albanese. Mentre su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verranno trasmessi i primi due episodi della seconda stagione di "Call My Agent Italia". Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai guardare "1917", un film di Sam Mendes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

The Last Rifleman - Ritorno in Normandia

Pellicola Sky Original con Pierce Brosnan protagonista. Un veterano della Seconda guerra mondiale fugge dalla casa di cura per partecipare al 75 anniversario dello sbarco in Normandia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Miss Marx

Romola Garai è la figlia di Karl Marx nel biopic di Susanna Nicchiarelli. Intelligente e libera, Eleanor porta avanti l'ideologia del padre, ma nel privato la sua determinazione vacilla.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Black Adam

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Matilda 6 mitica

Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all'aiuto di un'insegnante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Badge of Honor

Thriller poliziesco con Mena Suvari e Martin Sheen. Una detective degli affari interni indaga su una coppia di agenti della squadra narcotici, coinvolti nell'omicidio di un ragazzo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Across the Line: The Exodus of Charlie Wright

Thriller con Aidan Quinn e Andy Garcia. Un finanziere si trasferisce a Tijuana con due miliardi di dollari. A inseguirlo: i federali americani, un narcotrafficante messicano e un gangster russo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

In&Out

Commedia con Kevin Kline, Joan Cusack, Matt Dillon e Tom Selleck. Durante la notte degli Oscar, un attore rivela l'omosessualità del suo insegnante, facendo scoppiare un finimondo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tutto tutto niente niente

L'inimitabile Antonio Albanese torna in un triplice ruolo. Eletto sindaco, Cetto finisce in galera dove conosce due malviventi. La libertà regala al grottesco trio l'ingresso in Parlamento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Call My Agent Italia - Seconda stagione | Ep. 1 e 2

Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino reciteranno in un film di cui non hanno letto neppure la sceneggiatura. Gli agenti però l’hanno fatto, vero? Da regista, sceneggiatore (e assistito) a nuovo capo dell’agenzia. Gabriele Muccino è pronto a prendere le redini della “sua”… GMA.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

1917

Firmata da Sam Mendes (Oscar per American Beauty), la pellicola ci porta nelle trincee della Prima Guerra Mondiale grazie a un efficacissimo utilizzo del piano-sequenza. Il film si è aggiudicato tre Oscar, a fronte di 10 nomination, e due Golden Globe (film e regia). Protagonisti, in un cast che vanta i camei di Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Richard Madden, George Mac­Kay e Dean-Charles Chapman.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)