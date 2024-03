Guida TV Sky Cinema e NOW: Una commedia pericolosa, Domenica 24 Marzo 2024

Questa su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Una commedia pericolosa", una brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano nel ruolo dell'ineffabile Agente Mao, pronto a risolvere il mistero con il suo carattere goffo ma infallibile. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Lettere da Iwo Jima", diretto da Clint Eastwood, che affronta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista giapponese, confermando il talento del regista con un Oscar e un Golden Globe. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai seguire "The Flash", con Ezra Miller nel ruolo del supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton, in una storia che mescola azione e viaggi nel tempo.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, troverai "Alla fine ci sei tu", una toccante storia di crescita interpretata da Asa Butterfield e Maisie Williams, che affronta le paure di un ragazzo ipocondriaco. Inoltre, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "I guerrieri della notte", un classico dell'action diretto da Walter Hill, che segue le peripezie dei Warriors in una New York dominata dalle gang. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "The Captive - Scomparsa", un thriller psicologico con Ryan Reynolds e Rosario Dawson, che affronta il tormento di genitori in cerca della verità sulla scomparsa della loro figlia. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "50 volte il primo bacio", una commedia romantica con Adam Sandler e Drew Barrymore, dove un biologo marino si innamora di una ragazza affetta da amnesia a breve termine.

Infine, su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, potrai seguire "Confirmation", un political-drama con Kerry Washington, che racconta l'accusa di molestie dell'avvocato Anita Hill contro il suo ex capo, nominato Giudice della Corte Suprema.

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

Lettere da Iwo Jima

Un Oscar e un Golden Globe alla pellicola di Clint Eastwood che, dopo "Flags of Our Fathers", torna ad affrontare la battaglia di Iwo Jima ma questa volta dal punto di vista giapponese.

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

Alla fine ci sei tu

Asa Butterfield e Maisie Williams in una storia di crescita. Un ragazzo ipocondriaco affronta le sue peggiori paure quando accetta di esaudire gli ultimi desideri di una coetanea malata.

I guerrieri della notte

Capolavoro di Walter Hill e un classico dell'action. New York: accusati di omicidio, i Warriors devono sfuggire alla ritorsione delle bande rivali nel corso di una lunga notte di agguati.

The Captive - Scomparsa

Ryan Reynolds e Rosario Dawson in un thriller psicologico di Atom Egoyan. Otto anni dopo il rapimento della figlia, nuovi indizi alimentano le speranze dei genitori di scoprire la verità.

50 volte il primo bacio

Adam Sandler e Drew Barrymore in una commedia romantica. Un biologo marino si innamora di una ragazza che soffre di amnesia a breve termine. Sarà costretto a corteggiarla ogni giorno.

Confirmation

Dalla sceneggiatrice di "Erin Brockovich", un political-drama con Kerry Washington. L'avvocato Anita Hill accusa di molestie il suo ex capo, nominato Giudice della Corte Suprema.

Cose nostre - Malavita

Luc Besson dirige Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una black comedy. Sotto tutela dell'FBI in Francia, un ex boss non rinuncia ai modi da gangster provocando esilaranti malintesi.

The Last Rifleman - Ritorno in Normandia

Pellicola Sky Original con Pierce Brosnan protagonista. Un veterano della Seconda guerra mondiale fugge dalla casa di cura per partecipare al 75 anniversario dello sbarco in Normandia.

Miss Marx

Romola Garai è la figlia di Karl Marx nel biopic di Susanna Nicchiarelli. Intelligente e libera, Eleanor porta avanti l'ideologia del padre, ma nel privato la sua determinazione vacilla.

