Guida TV Sky Cinema e NOW: I tre moschettieri - D'Artagnan, Lunedi 25 Marzo 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Action HD alle 21:45 sul canale 305, potrai gustarti "I tre moschettieri - D'Artagnan", il nuovo adattamento del capolavoro di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Segui le avventure di D'Artagnan mentre si allea con Athos, Porthos e Aramis nel cuore della guerra. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Rocketman", la biografia di Elton John, mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai divertirti con "Un'estate al mare", una commedia di Carlo Vanzina con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio.

Per gli amanti dell'avventura, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Jumanji", con Robin Williams. Mentre su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "La casa degli oggetti", un thriller con Álvaro Morte e María Eugenia Suárez. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai apprezzare "Poli opposti", una commedia romantica con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Mentre su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, verrà trasmesso "Machine Gun Preacher", un dramma con Gerard Butler e Michelle Monaghan. Per una risata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Come ammazzare il capo... e vivere felici", una black comedy con Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere rispettivamente "Una commedia pericolosa" e "Lettere da Iwo Jima", un film di Clint Eastwood vincitore di un Oscar e un Golden Globe

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D'Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

Rocketman

La biografia di Elton John. Un ritratto sfavillante dell'eccentrica star del pop mondiale fra trionfi e cadute, realtà e fantasia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un'estate al mare

Spassosa commedia di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti ed Ezio Greggio. Sette episodi ambientati su spiagge alla moda fra equivoci, amori e tradimenti estivi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La casa degli oggetti

Thriller con Álvaro Morte (La casa di carta) e María Eugenia Suárez. Una macabra scoperta in una valigetta porta l’impiegato di un ufficio oggetti smarriti a indagare in un mondo torbido e oscuro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Poli opposti

Luca Argentero e Sarah Felberbaum in una commedia romantica. Stefano è un terapista di coppia; Claudia è un avvocato divorzista. Fra i due nasce un'inaspettata attrazione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Machine Gun Preacher

Marc Forster dirige Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Uscito di prigione, un ex spacciatore parte per un viaggio missionario in Sudan.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ammazzare il capo... e vivere felici

Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey in una scatenata black comedy. Stanchi delle angherie dei rispettivi superiori, tre amici elaborano uno scombinato piano per farli fuori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Una commedia pericolosa

Il mistero ha i giorni contati con il goffo e infallibile Agente Mao, nella brillante commedia gialla interpretata da Enrico Brignano.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lettere da Iwo Jima

Un Oscar e un Golden Globe alla pellicola di Clint Eastwood che, dopo "Flags of Our Fathers", torna ad affrontare la battaglia di Iwo Jima ma questa volta dal punto di vista giapponese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)