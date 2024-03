Guida TV Sky Cinema e NOW: Un colpo di fortuna, Mercoledi 27 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Baywatch", un'action comedy ispirata alla celebre serie TV degli anni '90, con Dwayne Johnson e Zac Efron. Il film segue le avventure di Mitch e del suo team di bagnini che devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Un colpo di fortuna", il cinquantesimo film diretto da Woody Allen, che torna a Parigi per analizzare le dinamiche di coppia. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Buona Giornata", una commedia di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Lino Banfi, che racconta l'Italia contemporanea attraverso sette episodi su politici corrotti, escort, quiz televisivi e tifosi di calcio.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo", una commedia tratta dal bestseller per ragazzi di Georgia Byng. Mentre su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Retribution", un adrenalinico action-thriller ambientato per le strade di Berlino con Liam Neeson. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "Sei ancora qui", un thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. Mentre su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai guardare "Flashdance", un cult degli anni '80 con Jennifer Beals, che racconta la storia di una giovane operaia che sogna di diventare una ballerina professionista. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Papillon", una storia basata sulla vera vita di Henri Charrière, soprannominato Papillon, interpretato da Charlie Hunnam, che viene ingiustamente condannato all'ergastolo e cerca di evadere dall'Isola del Diavolo. Mentre su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai guardare "Grazie ragazzi", una commedia di Riccardo Milani che racconta di come l'arte possa riabilitare e nobilitare l'essere umano, anche quando quest'ultimo è un carcerato o un attore senza più speranza.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, verrà ritrasmesso "Greenland", lo spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, potrai vedere "The Terminal", una commedia romantica di Steven Spielberg con Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, dove un turista bloccato a New York si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un colpo di fortuna

Alla 50esima regia, Woody Allen torna a Parigi ad analizzare le dinamiche di coppia. L'incontro con un ex compagno di liceo rischia di minare una relazione all'apparenza ideale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Buona Giornata

Commedia di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Lino Banfi. L'Italia di oggi in sette episodi su politici corrotti, escort, quiz televisivi e tifosi di calcio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo

Dal bestseller per ragazzi di Georgia Byng, una commedia nel segno della magia. L’orfana Molly impara l'arte dell'ipnosi da un antico libro, ma il suo potere diventerà incontrollabile.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Retribution

Adrenalinico action-thriller per le vie di Berlino con Liam Neeson. In auto con i figli, un uomo d’affari riceve una telefonata: se non esegue gli ordini, la bomba a bordo esploderà.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Sei ancora qui

Thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l'Aldilà, una ragazza viene minacciata da un fantasma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Flashdance

1 Oscar e 2 Golden Globe a un cult degli anni 80 con Jennifer Beals. Una giovane operaia di Pittsburgh arrotonda danzando nei night club e sogna di diventare una ballerina professionista.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Papillon

Henri Charrière, soprannominato Papillon, è uno scassinatore parigino che viene ingiustamente accusato di omicidio e condannato all'ergastolo, da scontare sulla famigerata Isola del Diavolo. La colonia penale che ha lì luogo è considerata un posto estremo, dal quale nessuno è mai riuscito ad evadere. Nel tragitto in nave per arrivare a destinazione, Papillon fa la conoscenza del minuto falsario Luois Dega: sarà l'inizio di un'amicizia indimenticabile che legherà per sempre i due uomini.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Grazie ragazzi

La nuova commedia di Riccardo Milani è ispirata al premiato lungometraggio francese Un Triomphe di Emmanuel Courcol e racconta di come l’arte possa riabilitare e nobilitare l’essere umano, anche quando quest’ultimo è un carcerato o un attore senza più troppa speranza e passione nel suo lavoro. Nel film italiano Grazie ragazzi, un gruppo di reclusi ritrova la speranza attraverso il teatro e gli insegnamenti di un maestro molto speciale, interpretato da Antonio Albanese.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Greenland

Spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall’imminente impatto di una cometa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Terminal

Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica di Steven Spielberg. Bloccato a New York per motivi politici, un turista si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)