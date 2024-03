Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Paris, Giovedi 28 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti immergerai in "Gangs of Paris", un revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. La giovane Billie è determinata a vendicare l'omicidio di suo fratello e si infiltra nel clan criminale degli Apaches. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai goderti "Lost in Translation", una raffinata commedia romantica diretta da Sofia Coppola e interpretata da Bill Murray e Scarlett Johansson. Il film racconta l'incontro speciale tra un divo americano in declino e una giovane donna a Tokyo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Sapore di mare", una celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, ambientata nella Versilia degli anni '60, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di vacanzieri in cerca di avventure.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, troverai "Wonder", una toccante pellicola tratta dall'omonimo bestseller, con Julia Roberts e Owen Wilson, che segue il viaggio di un bambino affetto da una rara malformazione che lotta per essere accettato. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri", un film che mescola fantasy, ironia e avventura, dove un uomo diventa compagno di scorribande di un gruppo di personaggi variopinti e cerca di ritrovare sua figlia dopo una lunga prigionia. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "The Vanishing - Il mistero del faro", un suggestivo mystery tratto da una storia vera, con Gerard Butler e Peter Mullan, che segue il ritrovamento di una cassa che sconvolge la routine di tre guardiani del faro su un'isola scozzese.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Always - Per Sempre", una romantica commedia soprannaturale diretta da Steven Spielberg, con Richard Dreyfuss e Holly Hunter, dove un pilota morto in un incidente aereo accetta di fare da angelo custode alla sua fidanzata. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, potrai guardare "Tutti lo sanno", un dramma familiare diretto da Asghar Farhadi e interpretato da Penelope Cruz e Javier Bardem, che racconta di un tragico evento durante una festa di nozze che svela segreti del passato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Il genio della truffa", una commedia di Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell, che segue le vicende di un artista dell'imbroglio il cui colpo della vita viene rovinato dall'arrivo inaspettato della sua figlia adolescente.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi rispettivamente "Baywatch" e "Un colpo di fortuna".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Gangs of Paris

Revenge thriller ambientato a Montmartre nel 1900. Determinata a vendicare l'omicidio di suo fratello, la giovane Billie si infiltra nel clan criminale degli Apaches

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lost in Translation

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un divo americano in declino fara' un incontro speciale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sapore di mare

Celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica. Nella Versilia degli anni 60 si intrecciano le vicende di un gruppo di vacanzieri in cerca di avventure.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Elgin (Chris Pine), dopo aver rimesso in discussione la sua vita a seguito della perdita di sua moglie, diventa compagno di scorribande di un gruppo composto da personaggi variegati.Durante un furto Elgin perde le tracce della figlia, che è deciso a ritrovare dopo una lunga prigionia. Fantasy, ironia e avventura si fondono in un film da non perdere.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Vanishing - Il mistero del faro

Gerard Butler e Peter Mullan in un suggestivo mystery tratto da una storia vera. Il ritrovamento di una cassa sconvolge la routine di tre guardiani del faro su un'isola scozzese.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Always - Per Sempre

Steven Spielberg firma una romantica commedia soprannaturale con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. Morto in un incidente aereo, un pilota accetta di fare da angelo custode alla fidanzata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tutti lo sanno

Il regista premio Oscar Asghar Farhadi dirige Penelope Cruz e Javier Bardem in un dramma familiare. Una festa di nozze è turbata da un tragico evento che svela segreti del passato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il genio della truffa

Nicolas Cage e Sam Rockwell in una commedia di Ridley Scott. Un artista dell'imbroglio prepara il colpo della sua vita, ma l'arrivo inaspettato della figlia adolescente rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Baywatch

Dwayne Johnson e Zac Efron nell’action comedy ispirata alla serie tv anni '90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un colpo di fortuna

Alla 50esima regia, Woody Allen torna a Parigi ad analizzare le dinamiche di coppia. L'incontro con un ex compagno di liceo rischia di minare una relazione all'apparenza ideale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)