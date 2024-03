Guida TV Pasqua Sky Cinema e NOW: C'è ancora Domani, Domenica 31 Marzo 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Sky Uno sul canale 108 alle 21:15 e su Sky Cinema Due HD alle 21:45 sul canale 302, sarà trasmesso "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, un film che è entrato nella storia del cinema italiano, ambientato a Roma nel 1946, dove Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Tolo Tolo", una commedia diretta e interpretata da Checco Zalone, dove il protagonista, inseguito dai creditori, fugge in Africa ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani.

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Dal 31 marzo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY UNO/canale 108 ore 21.15 e SKY CINEMA DUE HD ore 21.45/canale 302)

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzì. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Goonies

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Basic

Action di John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Diventato agente della Narcotici, un ex militare indaga sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Manchurian Candidate

Thriller politico di Jonathan Demme con Denzel Washington e Meryl Streep. L'ascesa verso la presidenza USA di un decorato eroe della Guerra del Golfo nasconde un incredibile complotto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book Club - Il capitolo successivo

Il ritorno di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen nel sequel di "Book Club". In Book Club - Il capitolo successivo, il film commedia esilarante, per celebrare l'addio al nubilato di Vivian, le quattro esuberanti amiche volano in Italia godendosi un viaggio avventuroso, segnato da incontri speciali e da qualche vicissitudine.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La passione di Cristo

La controversa opera di Mel Gibson, con Jim Caviezel e Monica Bellucci, che racconta le ultime dodici ore della vita di Gesù. Dalla preghiera nell'Orto degli Ulivi alla Crocifissione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lo stagista inaspettato

Commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Stufo della pensione, un settantenne accetta un posto da stagista senior in un’azienda di moda, dove sarà l'assistente di una giovane manager.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La vita straordinaria di David Copperfield

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David subisce i soprusi del crudele patrigno, ma riesce a ribellarsi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)