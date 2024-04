Guida TV Sky Cinema e NOW: Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie, Lunedi 1 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai vedere "Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie", il terzo capitolo della saga multietnica con Christian Clavier. Per il 40esimo anniversario di matrimonio di Claude e Marie, le figlie organizzano una festa a sorpresa. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Bastardi senza gloria", il film di Quentin Tarantino che rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa è inviato a Parigi per uccidere Hitler.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Quo vado?", la commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non essere licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo. Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "Animali fantastici e dove trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio... Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Jason Bourne", il quinto capitolo della saga diretta da Paul Greengrass, con Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander. Una nuova minaccia internazionale costringe l'ex agente Bourne a uscire dall'ombra. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "Money Monster - L'altra faccia del denaro", diretto da Jodie Foster, con George Clooney e Julia Roberts, un thriller sul mondo della finanza dove un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso in diretta. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "Le quattro piume", un kolossal avventuroso con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson, ambientato alla fine dell'800, dove un ufficiale britannico dimostra di essere un vero eroe. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Il miglio verde", il dramma carcerario con Tom Hanks tratto dal romanzo di Stephen King, dove un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verrà ritrasmesso "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, ambientato a Roma nel 1946, dove Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie

Terzo capitolo della saga multietnica con Christian Clavier. Per il 40esimo anniversario di matrimonio di Claude e Marie le figlie organizzano una festa a sorpresa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa e' inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Quo vado?

La commedia dei record di Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso. Disposto a tutto per non esser licenziato, un impiegato statale vagherà da un capo all'altro del mondo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Animali fantastici e dove trovarli

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jason Bourne

Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander nel quinto capitolo della saga diretta da Paul Greengrass. Una nuova minaccia internazionale costringe l'ex agente Bourne a uscire dall'ombra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Money Monster - L'altra faccia del denaro

Jodie Foster dirige George Clooney e Julia Roberts in un thriller sul mondo della finanza. In piena diretta, un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le quattro piume

Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell'800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310 e SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)