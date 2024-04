Guida TV Sky Cinema e NOW: Il buongiorno del mattino, Martedi 2 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Il buongiorno del mattino", una commedia scatenata con Harrison Ford e Diane Keaton, dove brilla la stella della deliziosa Rachel McAdams. Una giovane produttrice televisiva deve risollevare le sorti di un mediocre programma mattutino e si troverà nel mezzo di una battaglia fra due veterani della Tv. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "L'ordine del tempo", un film di Liliana Cavani con Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Sole a catinelle", una commedia travolgente con Checco Zalone. Un venditore di aspirapolveri ha promesso al figlio una vacanza da sogno, ma un colpo di fortuna li condurrà in un mondo di feste esclusive.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "Show dogs - Entriamo in scena", una spy-comedy nel mondo dei concorsi di bellezza per cani, dove Max, un rottweiler addestratissimo, partecipa sotto copertura a una mostra canina per salvare un cucciolo di panda rapito. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Sotto assedio - White House", un avvincente action-movie con Channing Tatum e Jamie Foxx, dove in visita alla Casa Bianca con la figlia, un aspirante agente di sicurezza assiste all'attacco di un gruppo paramilitare. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "L'uomo senza ombra", un thriller con Kevin Bacon ed Elisabeth Shue, dove uno scienziato sperimenta su se stesso il siero dell’invisibilità. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "Sex and the City", il primo film tratto dalla leggendaria serie, dove mentre Carrie ha deciso di sposare Mr. Big, Samantha si gode la California, Charlotte adotta una bimba e Miranda è in crisi con Steve.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Mi chiamo Sam", un commovente film sui rapporti familiari con Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer e Laura Dern, dove un'avvocatessa aiuta un padre disabile ad ottenere la custodia della figlia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai goderti "Crazy Night - Festa col morto", una scatenata commedia al femminile con Scarlett Johansson, dove cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie" e "Bastardi senza gloria".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Il buongiorno del mattino

Harrison Ford e Diane Keaton in una commedia scatenata dove brilla la stella della deliziosa Rachel McAdams. Una giovane produttrice televisiva deve risollevare le sorti di un mediocre programma mattutino. Si troverà nel mezzo di una battaglia fra due veterani della Tv.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sole a catinelle

Checco Zalone in una commedia travolgente. Un venditore di aspirapolveri ha promesso al figlio una vacanza da sogno. Un colpo di fortuna li condurrà in un mondo di feste esclusive.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Show dogs - Entriamo in scena

Spy-comedy nel mondo dei concorsi di bellezza per cani. Max, un rottweiler addestratissimo, partecipa sotto copertura a una mostra canina per salvare un cucciolo di panda rapito.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sotto assedio - White House

Avvincente action-movie con Channing Tatum e Jamie Foxx. In visita alla Casa Bianca con la figlia, un aspirante agente di sicurezza assiste all'attacco di un gruppo paramilitare.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo senza ombra

Paura senza volto in un thriller con Kevin Bacon ed Elisabeth Shue, dal regista di "Basic Instinct". Uno scienziato sperimenta su se stesso il siero dell’invisibilità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sex and the City

Primo film tratto dalla leggendaria serie. Mentre Carrie ha deciso di sposare Mr. Big, Samantha si gode la California, Charlotte adotta una bimba e Miranda è in crisi con Steve.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mi chiamo Sam

Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer e Laura Dern in un commovente film sui rapporti familiari. Un'avvocatessa aiuta un padre disabile ad ottenere la custodia della figlia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Crazy Night - Festa col morto

Scarlett Johansson è la protagonista di una scatenata commedia al femminile. Cinque amiche si riuniscono per un selvaggio addio al nubilato ma un grottesco colpo di scena le attende.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie

Terzo capitolo della saga multietnica con Christian Clavier. Per il 40esimo anniversario di matrimonio di Claude e Marie le figlie organizzano una festa a sorpresa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa e' inviato a Parigi per uccidere Hitler.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)