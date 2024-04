Guida TV Sky Cinema e NOW: The Painter, Mercoledi 3 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "The Painter", un action nel mondo dello spionaggio con Charlie Weber e Jon Voight. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Apocalypse Now", il capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Cado dalle nubi", l'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "BoyGirl - Questione di...sesso", una commedia sullo scambio d'identità dove il vanesio studente Woody e la secchiona Nell si ritrovano uno nel corpo dell'altra, con conseguenze esilaranti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "Takers", un action con Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba e Zoe Saldana, dove un'imprendibile banda di rapinatori vuole mettere a segno un colpo milionario. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "American Hustle - L'apparenza inganna", un thriller di David O. Russell con Christian Bale e Amy Adams.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "Marilyn", con Michelle Williams sul cui volto rivive il mito di Marilyn Monroe. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "L'immensità", un dirompente dramma familiare di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, Luana Giuliani e Vincenzo Amato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai goderti "The Mask - Da zero a mito", una commedia con Jim Carrey e Cameron Diaz, tratta dall'omonimo fumetto.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Il buongiorno del mattino" e "L'ordine del tempo".

The Painter

Charlie Weber e Jon Voight in un action nel mondo dello spionaggio. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Apocalypse Now

Palma d'oro e 2 Oscar al capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Cado dalle nubi

L'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag. Un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

BoyGirl - Questione di...sesso

Commedia sullo scambio d'identità. A causa di un antico sortilegio, il vanesio studente Woody e la secchiona Nell si ritrovano uno nel corpo dell'altra, con conseguenze esilaranti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Takers

Action con Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba e Zoe Saldana. New York: un'imprendibile banda di rapinatori vuole mettere a segno un colpo milionario, ma un testardo detective li bracca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Hustle - L'apparenza inganna

3 Golden Globe al thriller di David O. Russell con Christian Bale e Amy Adams. Anni 70: un agente FBI ricatta due maghi dell'imbroglio per stanare un giro di politici corrotti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marilyn

Golden Globe per Michelle Williams sul cui volto rivive il mito di Marilyn Monroe. Sul set de "Il principe e la ballerina", un assistente alla regia diventa il confidente della diva.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'immensità

L'iconica Penelope Cruz in un dirompente dramma familiare di Emanuele Crialese con Luana Giuliani e Vincenzo Amato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Mask - Da zero a mito

Jim Carrey e l'esordiente Cameron Diaz in una commedia tratta dall'omonimo fumetto. Un timido bancario indossa un'antica maschera di legno e subisce una sorprendente metamorfosi della personalità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il buongiorno del mattino

Harrison Ford e Diane Keaton in una commedia scatenata dove brilla la stella della deliziosa Rachel McAdams. Una giovane produttrice televisiva deve risollevare le sorti di un mediocre programma mattutino. Si troverà nel mezzo di una battaglia fra due veterani della Tv.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ordine del tempo

Edoardo Leo, Claudia Gerini e un grande cast italiano in un film di Liliana Cavani. Alcuni amici si trovano in una villa sul mare quando scoprono che un asteroide potrebbe colpire la Terra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)