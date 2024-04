Guida TV Sky Cinema e NOW: C'è ancora Domani, Giovedi 4 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, un film che è entrato nella storia del cinema italiano. Ambientato a Roma nel 1946, segue la storia di Delia, una donna che ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Dal tramonto all'alba", un pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Che bella giornata", la seconda commedia di successo con Checco Zalone, ambientata a Milano e ricca di esilaranti malintesi.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "La musica nel cuore - August Rush", un film toccante e magico con Freddie Highmore e Robin Williams, che segue le vicende di un piccolo prodigio della musica alla ricerca dei suoi genitori. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai vedere "211 - Rapina in corso", con Nicolas Cage, un action ispirato a una violenta sparatoria americana. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "Vivarium", un thriller distopico e surreale con Imogen Poots e Jesse Eisenberg.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "Capodanno a New York", una commedia che celebra l'arrivo del nuovo anno con una sfilata di star hollywoodiane. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Risvegli", con Robert De Niro e Robin Williams, un film emotivo basato sul libro di Oliver Sacks. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, non perderti "2 single a nozze", una commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "The Painter" e "Apocalypse Now".

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Dal 31 marzo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dal tramonto all'alba

Pirotecnico action scritto da Quentin Tarantino, anche protagonista con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e passano la notte in un covo di mostri.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Che bella giornata

Seconda commedia di successo con Checco Zalone. Milano: un ingenuo addetto alla sicurezza del Duomo si lascia ingannare da una terrorista araba e innesca una serie di esilaranti malintesi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La musica nel cuore - August Rush

Freddie Highmore e Robin Williams in un film toccante e magico. Il piccolo August, prodigio della musica, suona per le strade di New York sperando di rintracciare i suoi genitori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

211 - Rapina in corso

Nicolas Cage in un action ispirato a una delle più violente sparatorie della storia americana. Due poliziotti di pattuglia si ritrovano a fronteggiare una rapina a mano armata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vivarium

Imogen Poots e Jesse Eisenberg in un thriller distopico e surreale. Tom e Gemma si trasferiscono in un misterioso complesso residenziale e ricevono una scatola con dentro un neonato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Capodanno a New York

Una sfilata di star hollywoodiane per una commedia dal regista di "Pretty Woman". Un mosaico di storie personali sullo sfondo di una Times Square pazza di gioia per l'arrivo del nuovo anno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Risvegli

Robert De Niro e Robin Williams nell'emozionante adattamento del libro di Oliver Sacks. Un neurologo sperimenta una nuova terapia sui pazienti affetti da encefalite letargica

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

2 single a nozze

Commedia di culto con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare e rimorchiare, ma alle nozze della figlia di un senatore finiscono nei pasticci.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Painter

Charlie Weber e Jon Voight in un action nel mondo dello spionaggio. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apocalypse Now

Palma d'oro e 2 Oscar al capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)