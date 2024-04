Guida TV Sky Cinema e NOW: Call My Agent Italia 2 - Episodio 5 e 6, Venerdi 5 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti gli episodi 5 e 6 di "Call My Agent - Italia". Elodie è stata scelta per il nuovo film di Dario Argento, ma un evento inatteso rischia di trasformare in un horror anche la sua vita. Dopo il successo oltreoceano, Sabrina Impacciatore è la nuova madrina del Festival di Venezia, ma il "jet set" spesso fa rima con "jet lag". Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "First Man - Il primo uomo", il biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe, con Ryan Gosling nel ruolo di Neil Armstrong. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Quo vado?", la commedia dei record di Checco Zalone, che ironizza sul mito del posto fisso.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, verrà trasmesso "Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi", un'avventura con Jim Carrey e Meryl Streep, premiata con l'Oscar per il trucco. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perderti "Salt", con Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor, uno spy-action avvincente. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "The North Sea", un disaster movie diretto dal regista di "The Quake".

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "Ticket to Paradise", con George Clooney e Julia Roberts, una commedia romantica di successo. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Il maledetto United", diretto da Tom Hooper e interpretato da Michael Sheen, che narra la turbolenta esperienza di Brian Clough sulla panchina del Leeds United. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, non perderti "Cinquanta sbavature di nero", la parodia del film campione di incassi "Cinquanta sfumature di grigio".