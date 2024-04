Guida TV Sky Cinema e NOW: Delta, Sabato 6 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nell'adrenalinico action fantascientifico "Repo Men", con Jude Law e Forest Whitaker. In un futuro in cui è possibile acquistare sofisticati organi artificiali, i Repo Men fanno visita a chi non paga. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, non perderti "Delta", con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, un film ambientato fra le nebbie del delta del Po, dove si consuma lo scontro fra bracconieri e pescatori. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, sarà trasmesso "Il Gladiatore", il capolavoro di Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix, vincitore di 5 Oscar.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai goderti "Mostri contro alieni", una fantascienza d'animazione targata DreamWorks. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perderti "Peppermint - L'angelo della vendetta", un "revenge movie" con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita che decide di farsi giustizia da sola. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "La casa delle bambole - Ghostland", un macabro horror diretto da Pascal Laugier.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "To Rome with Love", una commedia diretta da Woody Allen ambientata nella Città Eterna. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Le ragazze di Wall Street", un film ispirato a una storia vera con Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, non perderti "Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive", uno scatenato sequel natalizio con Mila Kunis e Susan Sarandon.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Call My Agent - Italia Ep. 5 e 6" e "First Man - Il primo uomo".

Repo Men

Adrenalinico action fantascientifico con Jude Law e Forest Whitaker. In un futuro in cui e' possibile comprare sofisticati organi artificiali, i Repo Men fanno visita a chi non paga.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Delta

Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in una pellicola fra le nebbie del delta del Po. In un mondo sospeso, fatto di povertà e tradizioni, si consuma lo scontro fra bracconieri e pescatori.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mostri contro alieni

Fantascienza d'animazione per una favola targata DreamWorks. Quando una stirpe di alieni invade la Terra, il Pentagono risponde liberando dalle prigioni un esercito di mostri imbranati.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Peppermint - L'angelo della vendetta

"Revenge movie" con Jennifer Garner nei panni di una madre ferita. Dopo l'assoluzione della gang che ha sterminato la sua famiglia, una donna decide di farsi giustizia da sola.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa delle bambole - Ghostland

Pascal Laugier dirige un macabro horror. Una donna si trasferisce con le figlie adolescenti in una villa spettrale. Le nuove arrivate subiranno un trauma che le perseguiterà per sempre.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

To Rome with Love

Woody Allen dirige e interpreta una commedia con Alec Baldwin e Roberto Benigni. La Città Eterna incornicia i destini di un gruppo di personaggi in quattro diverse storie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le ragazze di Wall Street

Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio. A Natale tre amiche ricevono la visita delle rispettive mamme che porteranno ancora più scompiglio nelle loro vite.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Call My Agent - Italia Ep. 5 e 6

Elodie è stata scelta per il nuovo film di Dario Argento, ma un evento inatteso rischia di trasformare in un horror anche la sua vita. Dopo il successo oltreoceano, Sabrina Impacciatore è la nuova madrina del Festival di Venezia. Ma “jet set”, si sa, spesso fa rima con “jet lag”…

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)