Guida TV Sky Cinema e NOW: The Palace, Domenica 7 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potranno immergersi nella divertente commedia nera "The Palace" di Roman Polanski, situata nel Palace Hotel di Gstaad durante i preparativi per il Capodanno del 2000. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Angeli d'acciaio", un film premiato con il Golden Globe che racconta la storia della femminista Alice Paul e del suo gruppo di attiviste che lottano per il diritto di voto delle donne. Gli appassionati di crime potranno apprezzare Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, con "American Gangster", il biopic diretto da Ridley Scott che segue la vita di Frank Lucas, il boss del narcotraffico negli anni '70, e del detective dell'FBI che lo insegue.

Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Il cacciatore e la regina di ghiaccio", il prequel di "Biancaneve e il cacciatore", con Charlize Theron e Chris Hemsworth. Gli amanti dell'azione troveranno Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, con il remake spettacolare di "La guerra dei mondi" diretto da Steven Spielberg, con Tom Cruise. Per chi ama i thriller, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "The Game - Nessuna regola", un'avvincente storia diretta da David Fincher. Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 offre "La quattordicesima domenica", mentre su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308 potrete vedere "Come un tuono", un dramma con Ryan Gosling e Bradley Cooper. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, ci sarà il divertente sequel "Ghostbusters II".

Per chi si fosse perso i film, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Repo Men" e "Delta".

The Palace

Roman Polanski dirige una divertente commedia nera con un cast internazionale. Al Palace Hotel di Gstaad fervono i preparativi per il Capodanno dell'anno 2000 di facoltosi clienti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

American Gangster

Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Prequel di "Biancane ve e il cacciatore" con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La guerra dei mondi

Steven Spielberg dirige Tom Cruise nello spettacolare remake di un classico della fantascienza. Un operaio cerca di difendere la sua famiglia durante una violenta invasione aliena.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Game - Nessuna regola

Michael Douglas e Sean Penn in un avvincente thriller di David Fincher. Un uomo d’affari riceve in regalo dal fratello l’iscrizione a un gioco di ruolo. Sarà l’inizio di un incubo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La quattordicesima domenica

Accomunati dalla passione per la musica Samuele e Marzio formano un duo, i Leggenda, ed iniziano a esibirsi riscuotendo via via sempre più successo. Marzio, nel frattempo, conosce Sandra: i due si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via...

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)ù

Come un tuono

Ryan Gosling e Bradley Cooper in un dramma che lega due generazioni. Le vite di un criminale e di un poliziotto si legano fatalmente. 15 anni dopo, il passato si ripercuote sui loro figli.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters II

Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver nel sequel della commedia cult anni 80. Gli Acchiappafantasmi affrontano una forza maligna che ha invaso i sotterranei di New York.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Repo Men

Adrenalinico action fantascientifico con Jude Law e Forest Whitaker. In un futuro in cui e' possibile comprare sofisticati organi artificiali, i Repo Men fanno visita a chi non paga.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Delta

Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in una pellicola fra le nebbie del delta del Po. In un mondo sospeso, fatto di povertà e tradizioni, si consuma lo scontro fra bracconieri e pescatori.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)