Guida TV Sky Cinema e NOW: Verità a tutti i costi, Lunedi 8 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Verità a tutti i costi", un thriller intrigante con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La trama ruota attorno alla morte della moglie di un ex agente della CIA, che lo porta a collaborare con un avversario per scoprire una cospirazione. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Elicit", un thriller che narra la storia di due sorelle attratte da una casa piena di segreti oscuri, mettendole in una situazione di estremo pericolo e dando inizio a una lotta per la sopravvivenza. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere il classico "Grease - Brillantina", un intramontabile musical degli anni '50 con John Travolta e Olivia Newton-John, ambientato in una high school americana.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "I viaggiatori", un avventuroso viaggio nel tempo dove un gruppo di adolescenti viene catapultato nella Roma del 1939. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perderti "Terminator Genisys", un reboot della celebre saga con Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "Il prezzo dell'arte", un thriller sul mondo letterario con Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, sarà trasmesso "Un amore di testimone", una love story con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, potrai goderti "Forever Young", una commedia di Fausto Brizzi con Teo Teocoli, Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli e Lillo. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, verrà ritrasmesso "Il principe cerca moglie", una divertente commedia degli anni '80 con Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "The Palace" e "Angeli d'acciaio".

Verità a tutti i costi

Intrighi e menzogne in un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Elicit

Dopo che due sorelle iniziano a sentirsi attratte da una casa tra le cui mura si annidano segreti oscuri e pericolosi risalenti al passato di quella misteriosa dimora, finiranno per interrogarsi sulla loro nuova realtà condivisa e si troveranno a dover far fronte comune contro qualcosa che rischia di mettere entrambe in una situazione di estremo pericolo, dando inizio a una disperata lotta per la sopravvivenza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Grease - Brillantina

L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni '50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I viaggiatori

Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull'orlo del conflitto mondiale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Terminator Genisys

Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger nel reboot della celebre saga fantascientifica. Un cyborg viene spedito nel 1984 per uccidere la madre del futuro capo della resistenza contro i robot.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il prezzo dell'arte

Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio in un thriller sul mondo letterario. Una fuga di notizie scuote il bunker in cui sono confinati 9 traduttori al lavoro su un romanzo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore di testimone

Love story con Patrick Dempsey e Michelle Monaghan. Un ricco playboy si accorge di amare un'amica in procinto di sposarsi. Accetterà di farle da testimone al solo scopo di conquistarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Forever Young

Teo Teocoli, Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli e Lillo in una commedia di Fausto Brizzi. Un intreccio di situazioni comiche unisce i protagonisti che non si arrendono all'età che avanza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe cerca moglie

John Landis dirige Eddie Murphy e Arsenio Hall in un cult della commedia anni 80. L'erede al trono di Zamunda fugge a New York dove si finge povero alla ricerca del vero amore.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Palace

Roman Polanski dirige una divertente commedia nera con un cast internazionale. Al Palace Hotel di Gstaad fervono i preparativi per il Capodanno dell'anno 2000 di facoltosi clienti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)