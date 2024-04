Guida TV Sky Cinema e NOW: Amore, bugie e calcetto, Martedi 9 Aprile 2024

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Verità a tutti i costi" ed "Elicit".

Amore, bugie e calcetto

Divertente commedia con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro. Sette inseparabili amici si trovano a cambiare ruolo sia in campo che nella vita

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La finestra sul cortile

James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilità spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

From Paris with Love

Spari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak. Due agenti della Cia devono sgominare una banda di narcotrafficanti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Adele e l'enigma del faraone

Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Contractor - Rischio supremo

Action con Wesley Snipes e Lena Headey. Un cecchino infallibile, incaricato dai servizi segreti di eliminare un terrorista, si ritrova coinvolto in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Organ Trail

Survival western con Olivia Applegate e Sam Trammel. Sopravvissuta all'eccidio della famiglia, una ragazza tenta di strappare l'amato cavallo dalle grinfie dei killer.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel che resta del giorno

Anthony Hopkins ed Emma Thompson in un raffinato dramma di James Ivory. Nel ripercorrere la sua vita dedita al lavoro, un maggiordomo inglese si accorge di aver soffocato i suoi sentimenti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Bones and All

Leone d'Argento a Luca Guadagnino che dirige Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance. L'intenso viaggio di due anime affini nell'America degli anni '80.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'aereo più pazzo del mondo

Cult del cinema demenziale con Leslie Nielsen. Un tassista si imbarca sul volo dove l'ex fidanzata lavora come hostess per riconquistarla. Quando i motori vanno in avaria, inizia il delirio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Verità a tutti i costi

Intrighi e menzogne in un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Elicit

Dopo che due sorelle iniziano a sentirsi attratte da una casa tra le cui mura si annidano segreti oscuri e pericolosi risalenti al passato di quella misteriosa dimora, finiranno per interrogarsi sulla loro nuova realtà condivisa e si troveranno a dover far fronte comune contro qualcosa che rischia di mettere entrambe in una situazione di estremo pericolo, dando inizio a una disperata lotta per la sopravvivenza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)