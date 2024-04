Guida TV Sky Cinema e NOW: Lubo, Mercoledi 10 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai gustarti "47 Ronin", un viaggio nella mitologia giapponese con Keanu Reeves. Il mezzosangue Kai si unisce a un esercito di samurai pronti a vendicare il loro padrone, obbligato a suicidarsi dal tiranno Lord Kira. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, sarà trasmesso "Lubo", un complesso ritratto di un uomo nell'opera di Giorgio Diritti presentata a Venezia. La storia segue il nomade Lubo e i suoi tre figli portati in un istituto mentre lui è sotto le armi. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "La figlia del generale", un thriller con John Travolta che indaga sulla morte della figlia di un generale in uno scenario sadomaso.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, verrà trasmesso "Hook - Capitain Uncino", un film di Steven Spielberg con Robin Williams e Dustin Hoffman, dove Peter deve tornare sull’Isola che non c'è per ritrovare i suoi figli rapiti da Capitan Uncino. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai seguire "Il patriota", un kolossal avventuroso con Mel Gibson che si batte contro gli inglesi durante la guerra d'indipendenza americana. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "La ragazza della palude", un mistery-drama ambientato negli anni '60 dove una ragazza viene accusata di omicidio.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "Sliding Doors", una commedia con Gwyneth Paltrow dove la vita di Helen prende due direzioni diverse davanti alle porte scorrevoli di una metropolitana. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Spencer", un biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana che matura la decisione di interrompere il suo matrimonio con Carlo. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai ridere con "Smetto quando voglio", un'opera prima di Sydney Sibilia dove un gruppo di colleghi accademici scala il mondo della malavita con un'idea geniale.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Amore, bugie e calcetto" e "La finestra sul cortile".

47 Ronin

Viaggio nella mitologia giapponese con Keanu Reeves. Il mezzosangue Kai si unisce a un esercito di samurai pronti a vendicare il loro padrone, obbligato a suicidarsi dal tiranno Lord Kira.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lubo

Il complesso ritratto di un uomo nell’opera di Giorgio Diritti presentata a Venezia. Svizzera, 1939: mentre il nomade Lubo è sotto le armi, i suoi tre figli vengono portati in un istituto

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La figlia del generale

John Travolta in divisa in un thriller che scava nel torbido dell'ambiente militare. Prima che intervenga l'FBI, un sottufficiale deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale, trovata morta in uno scenario sadomaso. L'indagine farà emergere dei terribili retroscena.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitain Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c'è per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il patriota

Mel Gibson in un kolossal avventuroso di Roland Emmerich. Carolina del Sud, 1776: un ex eroe di guerra è costretto a impugnare le armi contro gli inglesi che hanno ucciso suo figlio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La ragazza della palude

Mistery-drama con Daisy Edgar Jones, dal bestseller di Delia Owens. North Carolina, anni 60: una ragazza che ha scelto di vivere lontano dalla comunità viene accusata di omicidio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prenderà due direzioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Spencer

Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Smetto quando voglio

Formidabile opera prima di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e un grande cast. Un ricercatore raduna un gruppo di colleghi accademici per scalare il mondo della malavita con un'idea geniale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Amore, bugie e calcetto

Divertente commedia con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro. Sette inseparabili amici si trovano a cambiare ruolo sia in campo che nella vita

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La finestra sul cortile

James Stewart e Grace Kelly nel thriller voyeuristico di Alfred Hitchcock. Un fotoreporter costretto all’immobilità spia i vicini del palazzo di fronte e diventa il testimone di un delitto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)