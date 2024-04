Guida TV Sky Cinema e NOW: Armi chimiche, Giovedi 11 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Armi chimiche", uno spy-thriller con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Un anziano agente del Mossad si trova alle prese con l'ultima missione della sua vita, complicata da una donna avvenente e fatale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Forrest Gump", una commedia cult degli anni '90 con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Il film racconta le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista, sullo sfondo di 30 anni di storia americana. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Gotti - Il primo Padrino", con John Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il film ripercorre la sua ascesa nel mondo del crimine organizzato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "C'è tempo", una commedia 'on the road' di Walter Veltroni con Stefano Fresi. Dopo la morte del padre, un uomo scopre di avere un fratellastro minorenne. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, potrai seguire "Sabotage", un action con Arnold Schwarzenegger ambientato nel mondo dei cartelli della droga, dove un raid contro una base di narcotrafficanti si trasforma in un massacro. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "L'inferno di cristallo", un film precursore del genere catastrofico con Paul Newman e Steve McQueen, dove l'inaugurazione di un grattacielo rischia di trasformarsi in tragedia.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai vedere "The Words", con Bradley Cooper, Jeremy Irons e Dennis Quaid, un'appassionante pellicola sulla narrazione e il plagio. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, sarà trasmesso "Bad Education", un biopic HBO con Hugh Jackman e Allison Janney, che racconta la storia di un sovrintendente scolastico che usa i soldi pubblici per condurre la vita che ha sempre sognato. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, potrai ridere con "Maschi contro femmine", una commedia di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi, che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "47 Ronin" e "Lubo".



Armi chimiche

Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una donna avvenente e fatale complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della sua vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gotti - Il primo Padrino

John Travolta nella biografia del mafioso John Gotti. Il crudele gangster italo-americano ripercorre la propria ascesa, da semplice affiliato a boss supremo del crimine organizzato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è tempo

Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sabotage

Arnold Schwarzenegger in un action nel mondo dei cartelli della droga. Il raid di una squadra di agenti speciali contro una base di narcotrafficanti si trasforma in un massacro.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'inferno di cristallo

3 Oscar e 2 Golden Globe al film precursore del genere catastrofico con Paul Newman e Steve McQueen. L'inaugurazione di un grattacielo a San Francisco rischia di trasformarsi in tragedia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Words

Bradley Cooper, Jeremy Irons e Dennis Quaid in un'appassionante pellicola sulla narrazione e il plagio. Un romanziere pubblica il diario di un altro uomo ottenendo un enorme successo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Bad Education

Hugh Jackman e Allison Janney nel biopic HBO, miglior TVMovie agli Emmy 2020. Il sovrintendente di un distretto scolastico usa i soldi pubblici per condurre la vita che ha sempre sognato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Maschi contro femmine

Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia campione di incassi di Fausto Brizzi, che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

47 Ronin

Viaggio nella mitologia giapponese con Keanu Reeves. Il mezzosangue Kai si unisce a un esercito di samurai pronti a vendicare il loro padrone, obbligato a suicidarsi dal tiranno Lord Kira.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lubo

Il complesso ritratto di un uomo nell’opera di Giorgio Diritti presentata a Venezia. Svizzera, 1939: mentre il nomade Lubo è sotto le armi, i suoi tre figli vengono portati in un istituto

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)