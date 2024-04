Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Re - Seconda Stagione, Venerdi 12 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti aspetta "Il Re - Seconda Stagione", con Luca Zingaretti di nuovo protagonista della serie Sky Original. La serie ritorna con nuovi episodi dal 12 aprile, in esclusiva su Sky. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai immergerti in "Hollywoodland", un thriller con Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia. Il film racconta del suicidio di un attore che spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, sarà trasmesso "Nella valle della violenza", un western con Ethan Hawke e John Travolta, dove un misterioso vagabondo attraversa il deserto per vendicarsi.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai rivivere la magia di "Pinocchio", lo spettacolare successo di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi e un cast stellare. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perderti "3 Days to Kill", un action con Kevin Costner che accetta un'ultima missione in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "La casa del padre", un thriller psicologico con Daisy Ridley diretto da Neil Burger.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai lasciarti trasportare da "Adaline - L'eterna giovinezza", una love story soprannaturale con Blake Lively e Harrison Ford. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, verrà trasmesso "Mare dentro", un film premiato con Oscar e Golden Globe, dove Javier Bardem interpreta un uomo tetraplegico che lotta per ottenere il diritto all'eutanasia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, non perderti "Ti presento i miei", una travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Armi chimiche" e "Forrest Gump".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



Il Re - Seconda Stagione

Il Re del carcere S. Michele è tornato: Luca Zingaretti di nuovo protagonista della seconda stagione della serie Sky Original. Dal 12 aprile in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Nella valle della violenza

Ethan Hawke e John Travolta in un western assetato di vendetta. Per portare a termine la sua missione, un misterioso vagabondo attraversa il deserto per raggiungere una cittadina mineraria

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Pinocchio

5 David di Donatello e 6 Nastri d'Argento per lo spettacolare successo di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



3 Days to Kill

Kevin Costner in un action scritto da Luc Besson. Parigi: un federale malato accetta un'ultima missione in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



La casa del padre

Daisy Ridley in un thriller psicologico diretto da Neil Burger (Divergent). Quando suo padre evade di prigione, Helena e' costretta a confrontarsi con un doloroso passato sepolto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Adaline - L'eterna giovinezza

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente; ma l'incontro con Ellis la convincerà a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Mare dentro

Oscar e Golden Globe per il miglior film straniero e Gran Premio della giuria a Venezia. Javier Bardem interpreta un uomo tetraplegico che lotta per ottenere il diritto all'eutanasia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Ti presento i miei

Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Armi chimiche

Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una donna avvenente e fatale complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della sua vita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)