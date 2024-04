Guida TV Sky Cinema e NOW: Black Site - La tana del lupo, Sabato 13 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, ti attende un'esperienza adrenalinica con "Black Site - La tana del lupo", un action che vede protagonisti Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Il film narra la storia di un pericoloso detenuto che tiene sotto scacco un gruppo di ufficiali in un bunker top secret. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel mondo della politica e dell'intrigo con "Maria Regina di Scozia", interpretato da Saoirse Ronan e Margot Robbie. Il biopic racconta la rivalità tra Maria Stuarda ed Elisabetta I d'Inghilterra. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, rivivi la magia con "Harry Potter e la pietra filosofale", il primo capitolo della celebre saga interpretata da Daniel Radcliffe. Segui il giovane Harry Potter nel suo ingresso alla scuola di magia di Hogwarts e nel suo confronto con il malvagio Voldemort.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, divertiti con "Cattivissimo me", un'animazione che ha conquistato grandi e piccini con le sue avventure del perfido Gru e delle tre adorabili orfanelle. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, immergiti nell'universo dei supereroi con "Watchmen", la serie TV basata sull'omonimo fumetto della DC Comics, con un cast stellare che include Regina King e Jeremy Irons. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, preparati a essere catturato da "L'uomo del labirinto", un thriller che vede protagonisti Toni Servillo e Dustin Hoffman, in cui un investigatore si imbatte in una donna liberata dal rapimento che ha perso la memoria.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, lasciati trasportare dalle emozioni con "A cena da amici", un film che esplora l'autenticità delle relazioni di coppia con Dennis Quaid e Andie MacDowell. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, immergiti nelle vicende umane con "La prima cosa bella", diretto da Paolo Virzì e interpretato da un cast d'eccezione, che racconta il ritorno di un insegnante nella sua città natale al capezzale della madre. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, divertiti con "Io c'è", una commedia che vede protagonisti Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston, in cui un albergatore decide di fondare una nuova religione per risollevare le sorti della sua attività.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, avrai l'opportunità di rivedere "Il Re - Seconda Stagione" e "Hollywoodland".

Black Site - La tana del lupo

Adrenalinico action con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Un pericoloso detenuto tiene in scacco le vite di un gruppo di ufficiali in un bunker top secret.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo me

Primo capitolo dell'animazione campione d'incassi targata Illumination. Aiutato dai Minions, il perfido Gru escogita un piano per rubare la Luna, ma 3 orfanelle tentano di ostacolarli.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Watchmen

La serie tv targata HBO con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons, tratta dall'omonimo fumetto pubblicato negli anni '80 dalla DC Comics.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo del labirinto

Toni Servillo e Dustin Hoffman nel thriller di Donato Carrisi tratto dal suo libro. Liberata dopo 15 anni dal rapimento, Samantha ha perso la memoria. Un investigatore rincorre la verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

A cena da amici

Dennis Quaid e Andie MacDowell in un film di Norman Jewison sull'autenticità del rapporto di coppia. Il matrimonio di Gabe e Karen entra in crisi quando due loro amici si separano.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La prima cosa bella

Paolo Virzì dirige Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli. Un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia ‘di culto’. Per risollevare le sorti della sua attività, un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Re - Seconda Stagione

Il Re del carcere S. Michele è tornato: Luca Zingaretti di nuovo protagonista della seconda stagione della serie Sky Original. Dal 12 aprile in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)