Guida TV Sky Cinema e NOW: Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, Domenica 14 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:45 sul canale 309, non perderti "Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo", una commedia a tinte gialle targata Sky Original con Jon Hamm e Tina Fey. In questa divertente storia, il capo della polizia di una polverosa città dell'Arizona si trova alle prese con gli omicidi di due donne omonime. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai vedere "Scent of a Woman - Profumo di donna", un film premiato con l'Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano. Qui, uno studente accetta di prendersi cura di un ex ufficiale cieco e dal carattere difficile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, sarà trasmesso "Harry Potter e la camera dei segreti", il secondo capitolo della saga del giovane mago creato da J.K. Rowling, dove Harry affronta una diabolica presenza e scopre il segreto di una stanza misteriosa.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai divertirti con "Tutti per Uma", una commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania, che racconta di come l'arrivo della principessa Uma risollevi le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, non perderti "Cliffhanger - L'ultima sfida", un'avventura adrenalinica con Sylvester Stallone, dove un soccorritore schiacciato dal rimorso troverà il suo riscatto tra le Montagne Rocciose. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, sarà trasmesso "Every Breath You Take - Senza respiro", un thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan, dove il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "Notting Hill", un'amabile commedia romantica con Julia Roberts e Hugh Grant, dove un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood e sboccia l'amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, non perderti "Il grande salto", esordio alla regia per Giorgio Tirabassi, affiancato sullo schermo da Ricky Memphis, dove due cinquantenni della periferia romana organizzano un altro colpo dopo essere usciti di prigione.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Black Site - La tana del lupo" e "Maria Regina di Scozia".

Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo

Commedia a tinte gialle targata Sky Original con Jon Hamm e Tina Fey. In una polverosa citta' dell'Arizona, il capo della polizia si trova alle prese con gli omicidi di due donne omonime

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Scent of a Woman - Profumo di donna

Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano di "Profumo di donna". Uno studente accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la camera dei segreti

Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Cliffhanger - L'ultima sfida

Sylvester Stallone in un’adrenalinica avventura. Schiacciato dal rimorso per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose, un soccorritore troverà il suo riscatto tra quelle vette.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Notting Hill

Julia Roberts e Hugh Grant nell'amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood... e sboccia l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il grande salto

Esordio alla regia per Giorgio Tirabassi affiancato sullo schermo da Ricky Memphis. Usciti di prigione, due cinquantenni della periferia romana organizzano un altro colpo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Black Site - La tana del lupo

Adrenalinico action con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Un pericoloso detenuto tiene in scacco le vite di un gruppo di ufficiali in un bunker top secret.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Maria Regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)