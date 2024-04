Guida TV Sky Cinema e NOW: The Flash, Martedi 16 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 potrai immergerti nell'azione con "The Flash", dove Ezra Miller interpreta il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Flash torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio della madre, innescando una catena di eventi imprevisti. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302 verrà trasmesso "Will Hunting - Genio Ribelle", il capolavoro di Gus Van Sant che ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura e per la performance di Robin Williams. La storia segue un genio ribelle interpretato da Matt Damon, che incontra uno psicologo che cambierà la sua vita per sempre. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303 potrai rivivere le avventure di "Harry Potter e il calice di fuoco", diretto da Mike Newell, con Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes. In questo quarto capitolo della saga, Harry partecipa ad un torneo tra scuole di magia, mentre incombe la minaccia del reincarnato Voldemort.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 potrai rivivere le emozionanti avventure di "Heidi", l'amato personaggio dei cartoon, interpretato da Bruno Ganz. L'infanzia di Heidi viene stravolta dal trasferimento a Francoforte. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 potrai vivere l'adrenalina con "The Misfits", un action con Pierce Brosnan e Tim Roth, dove un famoso ladro si unisce a una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi di un vile uomo d'affari. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306 verrà trasmesso "Tempo limite", un thriller con Vince Vaughn, Hailee Steinfeld e Bill Paxton, dove un truffatore in fuga deve proteggere la sua figlia minacciata da un pericoloso boss.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 potrai emozionarti con "Gli anni più belli", diretto da Gabriele Muccino e interpretato da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, che racconta 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308 potrai seguire "Tár", dove Cate Blanchett interpreta una carismatica musicista di fama mondiale travolta da uno scandalo per le accuse di abuso di potere, diretto da Todd Field. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 verrà trasmesso "Papà scatenato", una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco, dove due famiglie diverse si scontrano in una serie di gag e risate.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi "Cento domeniche" e "I segreti di Wind River".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Will Hunting - Genio Ribelle

Oscar a Robin Williams e alla sceneggiatura per il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo. La sua vita cambierà per sempre.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il calice di fuoco

Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Heidi

L'amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura con Bruno Ganz. L'infanzia dell'allegra Heidi fra i monti della Svizzera viene stravolta dal trasferimento a Francoforte.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Misfits

Action con Pierce Brosnan e Tim Roth. Evaso di prigione, un famoso ladro entra in una banda di 'rapinatori gentiluomini' per vendicarsi del vile uomo d'affari che lo ha incastrato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Tempo limite

Thriller con Vince Vaughn, Hailee Steinfeld e Bill Paxton. Inseguito da gangster e poliziotti di tutta la città, un truffatore fugge insieme alla figlia, minacciata da un pericoloso boss.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Gli anni più belli

Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Tár

Golden Globe e Coppa Volpi a Cate Blanchett diretta da Todd Field. Carismatica musicista di fama mondiale, Lydia Tár viene travolta da uno scandalo per le accuse di abuso di potere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Papà scatenato

Due famiglie diverse a confronto per un mix di gag e risate in una commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Un uomo si reca insieme al padre, siciliano di vecchio stampo, a casa dei genitori della fidanzata. L'incontro si prometto esplosivo!

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cento domeniche

Antonio Albanese dirige e interpreta con sensibilità una storia universale che ha riguardato migliaia di piccoli risparmiatori, traditi dall’avidità e dai crack bancari.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

I segreti di Wind River

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell’FBI per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)