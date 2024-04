Guida TV Sky Cinema e NOW: Mercy, Mercoledi 17 Marzo 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 potrai seguire "Mercy", un action-thriller con Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers, dove una dottoressa, ex agente speciale, deve fermare un attacco della mafia irlandese nell'ospedale in cui lavora. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302 verrà trasmesso "Footloose", una commedia cult degli anni '80 con Kevin Bacon e Lori Singer, dove un ragazzo di Chicago si trasferisce in una città di provincia dove il ballo e la musica rock sono proibiti da un pastore bigotto, ma lui trascinerà i suoi coetanei in una rivolta a passo di danza. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303 potrai rivivere "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", il quinto capitolo della saga con Daniel Radcliffe, dove Harry scopre un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

Mercy

Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller con Leah Gibson. Una dottoressa, ex agente speciale, deve sventare l'attacco della mafia irlandese nell'ospedale in cui lavora.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Footloose

Commedia cult degli anni '80 con i giovani ribelli Kevin Bacon e Lori Singer. Ren, un ragazzo di Chicago, si trasferisce in una cittadina di provincia dove un pastore bigotto ha proibito il ballo e la musica rock. Ma lui trascinerà i suoi coetanei in una rivolta a passo di danza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Blueback

Avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia anni dopo l'incontro con una cernia blu, Abby scopre che il pesce è in via d'estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Bullitt

Oscar al montaggio per il poliziesco di Peter Yates con un magistrale Steve McQueen. Il tenente Frank Bullitt viene incaricato della protezione di un pentito, ma non sara' un'impresa facile.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Psycho

Gus Van Sant firma il remake del thriller-capolavoro di Alfred Hitchcock. Una donna in fuga si rifugia nel tetro motel gestito da Norman Bates, un uomo inquietante e disturbato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti presento i suoceri

Emma Roberts e Luke Bracey in una commedia romantica con Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton e William H. Macy. L'incontro tra 4 futuri consuoceri fa emergere segreti esplosivi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Profeti

Alessio Cremonini dirige Jasmine Trinca e Isabella Nefar. Siria, 2015: prigioniera dei fondamentalisti islamici, una giornalista italiana si confronta con la devota moglie di un miliziano.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Smetto quando voglio - Masterclass

Secondo capitolo della trilogia di Sydney Sibilia con Edoardo Leo. Su richiesta dell'Ispettore Coletti, Pietro riunisce la banda di ricercatori per fermare il dilagare delle smart drugs.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Flash

Ezra Miller è il supereroe DC affiancato dal Batman di Michael Keaton. Per impedire l'omicidio della madre, Flash torna indietro nel tempo innescando una catena di eventi imprevisti

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Will Hunting - Genio Ribelle

Oscar a Robin Williams e alla sceneggiatura per il capolavoro di Gus Van Sant con Matt Damon e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo. La sua vita cambierà per sempre.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)