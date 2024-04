Guida TV Sky Cinema e NOW: Divorzio a Las Vegas, Giovedi 18 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti in "Divorzio a Las Vegas", una commedia on the road con Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi. Il film racconta la storia di Elena e Lorenzo, che tornano in Nevada per annullare il matrimonio contratto in vacanza 18 anni prima. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, ti attende "Primadonna", il primo lungometraggio di Marta Savina, che narra la battaglia di una donna in Sicilia negli anni '60, interpretata da Lia, contro un matrimonio riparatore. Mentre su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, verrà trasmesso "Harry Potter e il principe mezzosangue", la sesta avventura della saga diretta da David Yates, in cui Harry Potter scopre i segreti della magia nera per sconfiggere Voldemort.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai lasciarti coinvolgere da "Belle&Sebastien", tratto dal romanzo di Cécile Aubry, che racconta l'amicizia tra Sebastien e un cane di montagna braccato dai cacciatori sulle Alpi francesi. Inoltre, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Escape Plan - Fuga dall'inferno", un action con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, mentre su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, verrà trasmesso "Devil's Knot - Fino a prova contraria", un thriller con Colin Firth e Reese Witherspoon basato su una storia vera. Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, potrai goderti "Guida sexy per brave ragazze", una commedia sulla trasformazione di una ragazza dopo una rottura sentimentale. Mentre su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, c'è "Glory - Uomini di gloria", un war-movie premiato con 3 Oscar, e su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, verrà trasmesso "Motedecai", una commedia con Johnny Depp e Gwyneth Paltrow.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, potrai vedere "Mercy", un action-thriller con Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers, e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, c'è "Footloose", una commedia cult degli anni '80 con Kevin Bacon e Lori Singer.

Divorzio a Las Vegas

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi in una commedia on the road. Elena e Lorenzo tornano in Nevada per cancellare le nozze siglate in vacanza a 18 anni.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Primadonna

La battaglia di una donna nel primo lungometraggio di Marta Savina. Sicilia, anni 60: Lia rifiuta un matrimonio riparatore trascinando Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il principe mezzosangue

David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di Lumacorno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Belle&Sebastien

Dal romanzo di Cécile Aubry la tenera amicizia fra il coraggioso Sebastien e uno splendido esemplare di patou, ingiustamente braccato dai cacciatori sulle Alpi francesi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Escape Plan - Fuga dall'inferno

Action con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Un esperto in sicurezza viene incarcerato in una prigione da lui stesso ideata. Cercherà di fuggire con l'aiuto di un altro detenuto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Devil's Knot - Fino a prova contraria

Colin Firth e Reese Witherspoon in un intenso thriller tratto da una storia vera. L'omicidio di tre bambini porta all'arresto di tre ragazzi. Ma un detective segue una pista diversa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Guida sexy per brave ragazze

Dopo la rottura con il fidanzato insoddisfatto, una ragazza si impone di diventare più disinibita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Glory - Uomini di gloria

3 Oscar a un war-movie con Denzel Washington e Morgan Freeman. Guerra di Secessione Americana: un reggimento nordista composto da ex schiavi di colore si scontra con le truppe sudiste.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Motedecai

Johnny Depp e Gwyneth Paltrow in una commedia dallo humor raffinato. Per azzerare i debiti con la Regina, un mercante d'arte inglese accetta di recuperare un dipinto di Goya trafugato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mercy

Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller con Leah Gibson. Una dottoressa, ex agente speciale, deve sventare l'attacco della mafia irlandese nell'ospedale in cui lavora.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Footloose

Commedia cult degli anni '80 con i giovani ribelli Kevin Bacon e Lori Singer. Ren, un ragazzo di Chicago, si trasferisce in una cittadina di provincia dove un pastore bigotto ha proibito il ballo e la musica rock. Ma lui trascinerà i suoi coetanei in una rivolta a passo di danza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)