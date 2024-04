Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Re - Seconda Stagione, Venerdi 19 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, continua la stagione 2 de "Il Re" con gli episodi 3 e 4, dove Bruno chiede a Gloria di indagare su Mancuso mentre Claudia cerca una prova che potrebbe scagionare il suo assistito. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Prova a prendermi", un biopic diretto da Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, che racconta la vera storia del geniale truffatore Frank Abagnale e l'agente dell'FBI che lo insegue. Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Harry Potter e i doni della Morte", la prima parte dell'epico adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling, dove Harry, Hermione e Ron partono alla ricerca degli horcrux.

Per una divertente avventura animata, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "DC League of Super-Pets", con Krypto Superdog e altri amici animali dei supereroi che combattono il crimine. Mentre su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Training Day", un action movie con Denzel Washington e Ethan Hawke. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Hereditary - Le radici del male", un horror che segue la famiglia Graham alle prese con oscure minacce dopo la morte della matriarca. Per una storia romantica, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Ghost - Fantasma", dove il fantasma di un uomo cerca di proteggere la sua fidanzata con l'aiuto di una medium.

Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "Accadde in Aprile", che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi attraverso la storia di due fratelli. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, puoi goderti "Mi presenti i tuoi?", il sequel di "Ti presento i miei", con una valanga di gag e doppi sensi.

Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, ci sono "Divorzio a Las Vegas" e "Primadonna". Quindi, preparati per una serata ricca di emozioni e intrighi su Sky Cinema.

Il Re - Stagione 2 Ep. 3 e 4

Bruno chiede a Gloria di indagare su Mancuso mentre Claudia trova una pista che potrebbe scagionare il suo assistito. Bruno sospetta l’innocenza di Mancuso e idea un piano rischioso per evitare che venga trasferito altrove.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Prova a prendermi

Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un biopic diretto da Steven Spielberg. La vera storia di Frank Abagnale, geniale truffatore sulle cui tracce si mette un caparbio agente dell'FBI.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i doni della Morte

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

DC League of Super-Pets

Diretto da Jared Stern, al suo debutto alla regia di un film d’animazione, il cinecomic per bambini e non, DC League of Super-Pets vede protagonista il cane di Superman, Krypto Superdog (Lillo) che condivide gli stessi superpoteri del supereroe e insieme a lui e ad altri amici tra cui Asso il Bat-Segugio (Maccio Capatonda), combatte il crimine nella città di Metropolis.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Training Day

Oscar a Denzel Washington nell'action di Antoine Fuqua con Ethan Hawke. Un giovane agente deve affiancare per 24 ore un collega veterano nei quartieri più violenti di Los Angeles.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hereditary - Le radici del male

L'horror di esordio di Ari Aster, con Toni Collette, Alex Wolff e Gabriel Byrne. Dopo la morte dell'anziana matriarca il resto della famiglia Graham viene perseguitato da oscure minacce.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ghost - Fantasma

2 Oscar alla pellicola senza tempo con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Con l’aiuto di una medium, il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la fidanzata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Accadde in Aprile

Idris Elba nella pellicola che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu, attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi presenti i tuoi?

Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di "Ti presento i miei". L'incontro fra consuoceri darà vita a una valanga di gag e doppi sensi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Divorzio a Las Vegas

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi in una commedia on the road. Elena e Lorenzo tornano in Nevada per cancellare le nozze siglate in vacanza a 18 anni.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Primadonna

La battaglia di una donna nel primo lungometraggio di Marta Savina. Sicilia, anni 60: Lia rifiuta un matrimonio riparatore trascinando Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)