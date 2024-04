Guida TV Sky Cinema e NOW: November - I cinque giorni dopo il Bataclan, Sabato 20 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, che racconta la storia di Delia a Roma nel 1946, che spera in un futuro migliore per la sua famiglia. Mentre su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "November - I cinque giorni dopo il Bataclan", un film che segue le indagini sugli attentati del 2015 a Parigi.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Harry Potter e i Doni della Morte Parte II", il gran finale della saga che vede Harry e Voldemort affrontarsi a Hogwarts. Per una commedia per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Nonno, questa volta è guerra", con Robert De Niro e Uma Thurman. Mentre su Sky Cinema Action HD, allo stesso orario sul canale 305, puoi goderti "Accident Man", un action movie tratto da una graphic novel.

Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Il postino suona sempre due volte", un noir con Jack Nicholson e Jessica Lange. Per una toccante storia d'amore, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Il sole a mezzanotte - Midnight", con Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "La campionessa", un biopic sulla fantina Michelle Payne. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Fratelli unici", una commedia con Luca Argentero e Raoul Bova.

Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, ci sono "Il Re - Stagione 2 Ep. 3 e 4" e "Prova a prendermi". Quindi, preparati per una serata ricca di emozioni e intrattenimento su Sky Cinema.

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i Doni della Morte Parte II

Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione e prepara lo scontro decisivo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nonno, questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per riconquistare il suo spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Accident Man

Scott Adkins in un action dalla graphic novel di Pat Mills. Un abile killer, famoso per far sembrare i suoi omicidi degli incidenti, deve fare i conti con l'assassinio di una persona amata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il postino suona sempre due volte

Jack Nicholson e Jessica Lange nel noir di culto diretto da Bob Rafelson, dal romanzo di James M. Cain. Nella California rurale degli anni '30, due amanti elaborano un piano omicida.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il sole a mezzanotte - Midnight

Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger in una struggente love story. Una rara malattia impedisce a Katie di esporsi alla luce solare ma al chiaro di luna si innamora perdutamente di Charlie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La campionessa

Teresa Palmer veste i panni di Michelle Payne, prima e unica fantina donna a vincere la Melbourne Cup, in un biopic con Sam Neill. Una storia di fallimenti, tenacia e incredibili successi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Fratelli unici

Commedia di Alessio Maria Federici con Luca Argentero e Raoul Bova. Privo di memoria per un incidente, un medico sconvolge la vita del fratello donnaiolo, costretto a prendersi cura di lui.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Re - Stagione 2 Ep. 3 e 4

Bruno chiede a Gloria di indagare su Mancuso mentre Claudia trova una pista che potrebbe scagionare il suo assistito. Bruno sospetta l’innocenza di Mancuso e idea un piano rischioso per evitare che venga trasferito altrove.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Prova a prendermi

Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un biopic diretto da Steven Spielberg. La vera storia di Frank Abagnale, geniale truffatore sulle cui tracce si mette un caparbio agente dell'FBI.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)