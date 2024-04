Guida TV Sky Cinema e NOW: Barbie, Domenica 21 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "Barbie", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie, afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "La bella estate", tratto dalla novella di Cesare Pavese, un film che mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza. Mentre su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Animali fantastici e dove trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Ender's Game", un'avventura spaziale che vede Harrison Ford al comando di una nave mentre la Terra addestra i suoi giovani guerrieri per affrontare una minaccia aliena. Per una serata adrenalinica, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, c'è "Top Gun", l'action movie che ha consacrato Tom Cruise, mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi goderti "Io ti troverò", un dramma con numerosi colpi di scena interpretato da Aaron Paul. Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Se sposti un posto a tavola", una commedia sugli scherzi del destino che cambiano le vite degli invitati a un pranzo di nozze. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, puoi vedere "Viva l'Italia", una graffiante commedia con Michele Placido e Alessandro Gassmann.

Per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, ci sono "C'è ancora domani" e "November - I cinque giorni dopo il Bataclan". Quindi, preparati per una serata piena di emozioni e intrattenimento su Sky Cinema.

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei. Dal 21 aprile.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La bella estate

Dalla novella di Cesare Pavese, il film La bella estate di Laura Luchetti mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Animali fantastici e dove trovarli

Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un carico di creature bizzarre.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ender's Game

Harrison Ford di nuovo al comando di una nave in un’avventura spaziale. Temendo un attacco alieno, la Terra addestra i suoi piccoli guerrieri con sofisticate simulazioni nello spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io ti troverò

Verità sconvolgenti attendono Aaron Paul, protagonista di un dramma dai numerosi colpi di scena. Interrogato sulla scomparsa della fidanzata, David sospetta di essere stato ingannato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se sposti un posto a tavola

Irriverente commedia sugli scherzi del destino. A un pranzo di nozze, la disposizione casuale dei posti a tavola innesca una serie di malintesi che cambieranno le vite degli invitati.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

This Must Be the Place

Sean Penn e Frances McDormand nel road movie di Paolo Sorrentino. Dopo la morte del padre, una rockstar attraversa l'America in cerca del criminale nazista che torturò il genitore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Viva l'Italia

Graffiante commedia con Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Colpito da improvvisa demenza, un senatore perde ogni inibizione e non riesce più a mentire.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)