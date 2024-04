Guida TV Sky Cinema e NOW: Ferrari, Martedi 23 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nella storia di "Ferrari", un film diretto da Michael Mann che racconta la vita di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, e la sua ossessione per la competitività delle sue auto, con Penelope Cruz nel cast. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Mon Crime - La colpevole sono io", una commedia a tinte gialle diretta da François Ozon ambientata nella Parigi degli anni '30, con Isabelle Huppert nel cast.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Babylon", un kolossal di Damien Chazelle ambientato nella Hollywood degli anni '20, con Margot Robbie e Brad Pitt, che racconta la vita di una star del muto sul viale del tramonto. Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi vedere "Il ragazzo invisibile", diretto da Gabriele Salvatores, una storia di formazione ricca di azione e magia su un tredicenne che scopre di possedere il dono dell'invisibilità.

Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "Sniper - Missione non autorizzata", un action movie adrenalinico con Chad Michael Collins e Ryan Robbins, dove un cecchino della CIA deve fermare un traffico di esseri umani. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Trespass - Sequestrati", un thriller di Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman, che narra il rapimento di due coniugi nella loro villa.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Kate&Leopold", con Meg Ryan e Hugh Jackman, dove un duca dell'800 finisce nella New York di oggi e conquista una donna in carriera. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "The Normal Heart", una commovente produzione HBO con Julia Roberts e Mark Ruffalo, che racconta la lotta contro il virus HIV a New York nel 1981.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Aspirante vedovo", una commedia di Massimo Venier ispirata a "Il vedovo" di Dino Risi, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. E per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Soldado" e la versione restaurata del celebre western "Il buono, il brutto e il cattivo".

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. .

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Mon Crime - La colpevole sono io

François Ozon dirige una commedia a tinte gialle nella Parigi degli anni 30. Una giovane aspirante attrice viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Nel cast Isabelle Huppert.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Babylon

Margot Robbie e Brad Pitt nel kolossal di Damien Chazelle. Hollywood, anni 20. La vita di una star del muto sul viale del tramonto si intreccia con quella di un'attrice attesa dalla gloria.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il ragazzo invisibile

Gabriele Salvatores dirige una storia di formazione ricca di azione e magia. Un tredicenne, bullizzato e innamorato di una coetanea, scopre di possedere il dono dell'invisibilita' (FRA/ITA 2014)

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sniper - Missione non autorizzata

Adrenalitico action con Chad Michael Collins e Ryan Robbins. Un cecchino della CIA deve fermare un traffico di esseri umani che coinvolge un agente federale corrotto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Trespass - Sequestrati

Thriller di Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Una banda di criminali sequestra 2 coniugi nella loro villa. La lunga notte di violenza farà affiorare segreti inconfessabili.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Kate&Leopold

Commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman. Un duca dell'800 finisce nella New York di oggi attraverso un varco spazio-temporale e conquista una deliziosa donna in carriera.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Normal Heart

Julia Roberts e Mark Ruffalo in una commovente produzione HBO. New York, 1981: uno scrittore e una dottoressa ingaggiano una lotta per sensibilizzare l'opinione pubblica sul virus HIV.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Aspirante vedovo

Commedia di Massimo Venier ispirata a "Il vedovo" di Dino Risi con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Un mediocre imprenditore vuole liberarsi della ricca moglie; ma lei è un osso duro.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Soldado

Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di "Sicario". Ingaggiato dall'FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)