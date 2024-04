Guida TV Sky Cinema e NOW: I limoni d'inverno, Giovedi 25 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai immergerti nella delicata pellicola "I limoni d'inverno" di Caterina Carone, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, dove tra due vicini di casa nasce un dialogo profondo che permetterà loro di aiutarsi reciprocamente. Mentre su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "La donna che visse due volte", un thriller diabolico di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak, dove un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica scivola in una spirale di follia.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Focus - Niente è come sembra", un thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie, mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, puoi vedere "Max Steel", un fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon, che segue le avventure di un ragazzo con poteri sovrumani.

Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "Run All Night - Una notte per sopravvivere", con Liam Neeson, dove un ex killer alcolizzato sfida il crimine organizzato per salvare il figlio, mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "Allied - Un'ombra nascosta", una spy-story con Brad Pitt e Marion Cotillard ambientata durante la Seconda guerra mondiale.

Per gli amanti delle commedie romantiche, su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Come farsi lasciare in 10 giorni", mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "The Woman King", con Viola Davis, che racconta la vera storia di una leggendaria guerriera africana.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Mia moglie per finta", con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman, mentre per i tardi spettatori, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere "The Peacemaker" e "Lost in Translation - L'amore tradotto".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



I limoni d'inverno

Delicata pellicola di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Tra due vicini di casa nasce un dialogo profondo che permetterà loro di aiutarsi l'un l'altra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La donna che visse due volte

Il tema del doppio in un thriller diabolico di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak. Incaricato di sorvegliare una donna enigmatica, un detective scivola in una spirale di follia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Focus - Niente è come sembra

Thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i trucchi del mestiere alla bella Jess ma la sintonia tra i due complica le cose.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Max Steel

Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jaume Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida il crimine organizzato irlandese per salvare il figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Allied - Un'ombra nascosta

Spy-story con Brad Pitt e Marion Cotillard fra omicidi, tranelli e false identità mentre nel mondo infuria la Seconda guerra mondiale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come farsi lasciare in 10 giorni

Incontro-scontro "fatale" tra una giornalista e un pubblicitario intenti a dimostrare ai rispettivi capi"come perdere un uomo" e "come conquistare una donna"... in 10 giorni!

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Woman King

Viola Davis nella vera storia di una leggendaria guerriera africana. 1823: alla guida di un corpo militare femminile, Nanisca difende il regno di Dahomey da un nemico invasore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mia moglie per finta

Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Peacemaker

Action targato DreamWorks con George Clooney e Nicole Kidman. Un colonnello e una scienziata indagano su un incidente ferroviario che ha provocato un disastro nucleare in Russia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lost in Translation - L'amore tradotto

Oscar e Golden Globe a Sofia Coppola per una raffinata commedia romantica con Bill Murray e Scarlett Johansson. A Tokyo per uno spot, un maturo attore americano incontra una disillusa connazionale al seguito del marito fotografo. Fra i due nasce una confidenza speciale...

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)