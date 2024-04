Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Re - Seconda Stagione, Venerdi 26 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire la seconda stagione degli episodi 5 e 6 de "Il Re", dove Bruno guadagna la fiducia di Mancuso e scopre scottanti segreti di Stato, mentre Verna rivela la sua vera natura. Sullo stesso canale, ma in versione +24 HD, sempre alle 21:15, c'è "I limoni d'inverno", una delicata pellicola di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, dove tra due vicini di casa nasce un dialogo profondo che li aiuterà reciprocamente.

Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Il talento di Mr. Ripley", un thriller con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow tratto dal romanzo di Patricia Highsmith. Sullo stesso canale in versione +24 HD, c'è "La donna che visse due volte", un thriller diabolico di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak, dove un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica scivola in una spirale di follia. Mentre su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "Barbie", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, potrai vedere "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio", una divertente avventura DreamWorks.

Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine", con Samuel L. Jackson e Colin Farrell, mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi vedere "Voglia di potere", un serrato thriller politico con Jason Robards e Forest Whitaker. Per le commedie, su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, c'è "Tu mi nascondi qualcosa", con Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston e Sarah Felberbaum, mentre su Sky Cinema Comedy HD, alla stessa ora sul canale 309, puoi divertirti con "Vi presento i nostri", con Ben Stiller e Robert De Niro. Infine, su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, c'è "Mi chiamo Francesco Totti", un documentario che racconta la vita del leggendario calciatore.

Il Re - Seconda stagione Ep. 5 e 6

Bruno si guadagna la fiducia di Mancuso e riesce a farlo parlare, venendo a conoscenza di scottanti segreti di Stato. Mentre Bruno e Gloria si adoperano per far testimoniare Mancuso, Verna svela la sua vera natura.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo (USA 1999)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

Grande successo per la seconda avventura DreamWorks. Al gatto spadaccino resta l’ultima delle nove vite, così decide di avventurarsi nella Foresta Oscura per recuperarle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine

Samuel L. Jackson e Colin Farrell nell'action ispirato a una serie tv anni '70. Un team di agenti speciali super addestrati deve scortare un boss della droga verso un penitenziario.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Voglia di potere

Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un colpo di stato organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tu mi nascondi qualcosa

Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto in una commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mi chiamo Francesco Totti

Francesco Totti si racconta nel documentario di Alex Infascelli. Nella notte che precede l’addio al calcio, il capitano della Roma ripercorre le emozioni della sua vita privata e sportiva.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Vi presento i nostri

Terzo episodio in compagnia di Ben Stiller, affiancato da Robert De Niro e dalla seducente Jessica Alba. In seguito a un malore, l'anziano Jack è costretto a scegliere l'impacciato Greg come suo successore per il ruolo di capofamiglia. Ma non sarà facile dimostrarsi all’altezza.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I limoni d'inverno

Delicata pellicola di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Tra due vicini di casa nasce un dialogo profondo che permetterà loro di aiutarsi l'un l'altra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La donna che visse due volte

Il tema del doppio in un thriller diabolico di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak. Incaricato di sorvegliare una donna enigmatica, un detective scivola in una spirale di follia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)