Guida TV Sky Cinema e NOW: The Old Oak, Sabato 27 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere un'esperienza mozzafiato con "Greenland", un disaster movie spettacolare con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall'imminente impatto di una cometa.

Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "The Old Oak", una nitida fotografia della realtà contemporanea diretta da Ken Loach e presentata a Cannes. Mentre su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai rivivere il capolavoro "Il cavaliere oscuro", con Heath Ledger nei panni di Joker che sfida Christian Bale nei panni di Batman, in un'anarchica Gotham City. Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Tata Matilda e il grande botto", con Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal, mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, potrai vedere "Codice Genesi", un thriller ambientato nel futuro con Denzel Washington e Gary Oldman.

Gli amanti del brivido possono optare per "Hai mai avuto paura?", un horror di Ambra Principato ispirato a un romanzo di Michele Mari, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306. Per chi ama le commedie romantiche, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 c'è "Viaggio sola", con Margherita Buy e Stefano Accorsi, mentre su Sky Cinema Drama HD, allo stesso orario sul canale 308, puoi vedere "Un segreto tra di noi", con Julia Roberts, Willem Dafoe e Ryan Reynolds. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Genitori quasi perfetti", con Anna Foglietta e Lucia Mascino, una graffiante commedia di Laura Chiossone.

Su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, ci sono "Il Re - Seconda stagione Ep. 5 e 6" e "Il talento di Mr. Ripley".





Greenland

Spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall’imminente impatto di una cometa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Old Oak

Nitida fotografia della realtà contemporanea diretta da Ken Loach, presentata a Cannes. In un villaggio minerario ormai in declino cerca ospitalità un gruppo di rifugiati siriani.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il cavaliere oscuro

Oscar a Heath Ledger che nei panni di Joker sfida Christian Bale. In un’anarchica Gotham City, Batman affronta il sadico clown, mentre un altro nemico avanza sulla scena del crimine.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tata Matilda e il grande botto

Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice Genesi

Thriller ambientato nel futuro con Denzel Washington e Gary Oldman. In un'America devastata da una catastrofe, un eroe solitario è in possesso di un libro che può salvare l'umanità.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hai mai avuto paura?

Una bestia sanguinaria imperversa nelle notti di luna piena nell'horror di Ambra Principato, ispirato a un romanzo di Michele Mari.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Viaggio sola

Commedia sentimentale di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Un'ispettrice alberghiera single deve rivalutare la sua vita dopo una serie di caotici eventi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un segreto tra di noi

Dramma sentimentale con Julia Roberts, Willem Dafoe e Ryan Reynolds. Un tragico incidente porta alla luce i rancori all'interno di una famiglia apparentemente felice.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Genitori quasi perfetti

Anna Foglietta e Lucia Mascino nella graffiante commedia di Laura Chiossone. Una madre single invita gli amichetti del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Re - Seconda stagione Ep. 5 e 6

Bruno si guadagna la fiducia di Mancuso e riesce a farlo parlare, venendo a conoscenza di scottanti segreti di Stato. Mentre Bruno e Gloria si adoperano per far testimoniare Mancuso, Verna svela la sua vera natura.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow nel thriller dal romanzo di Patricia Highsmith. Incaricato di riportare a casa il figlio di un magnate, un uomo e' coinvolto in un tragico intrigo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)