Guida TV Sky Cinema e NOW: Night Hunter, Domenica 28 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere un'intensa esperienza thriller con "Night Hunter", che vede Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario alle prese con la caccia a un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Volver", un capolavoro di Pedro Almodovar premiato a Cannes e interpretato da Penelope Cruz, che racconta la storia di un omicidio, un lutto e una persona cara che riappare, riunendo nel segno della solidarietà una famiglia di sole donne. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, puoi immergerti nella meraviglia e nella suspense di "The Prestige", diretto da Christopher Nolan e interpretato da Hugh Jackman e Christian Bale, che narra l'accesa rivalità tra due illusionisti nella Londra di fine 800.

Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Il giorno più bello del mondo", una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, dove un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati. Gli amanti dell'azione possono optare per "Troy" su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom nel kolossal ispirato al poema omerico. Su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "7 minuti - Rapina fuori controllo", un thriller nel segno del pericolo con un cast di giovani attori affiancati da Kris Kristofferson.

Per una serata romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Cercasi fidanzato per vacanza", una commedia romantica dove l'amore arriva in circostanze inaspettate. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, puoi immergerti nell'epico western "Balla coi lupi", nella sua versione estesa, vincitore di 7 Oscar e diretto e interpretato da Kevin Costner. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Poveri ma ricchi", una commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi trovare "Greenland" e "The Old Oak" per chi si fosse perso gli spettacoli della prima serata.





