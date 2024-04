Guida TV Sky Cinema e NOW: Oppenheimer, Lunedi 29 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, puoi goderti "Oppenheimer", l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato il botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Il film è tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, c'è "Le fate ignoranti", un film manifesto di Ferzan Ozpetek che ha ricevuto 4 Nastri d'argento. La storia segue una donna borghese che, rimasta vedova, scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito a Roma.

Per le famiglie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, puoi divertirti con "Il talento di Mr. Crocodile", un'avventura tratta da un libro per bambini con Javier Bardem nel ruolo principale. Gli amanti dell'azione possono optare per "Hunter Killer - Caccia negli abissi" su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, con Gerard Butler e Gary Oldman, dove il capitano di un sottomarino americano deve scongiurare un colpo di stato in Russia che potrebbe scatenare la Terza guerra mondiale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, c'è "City of lies - L'ora della verità", un thriller con Johnny Depp e Forest Whitaker che indaga sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

Per una serata romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Cuori ribelli", un dramma romantico di Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, puoi guardare "Se la strada potesse parlare", un dramma di Berry Jenkins (Moonlight) che ha visto l'Oscar a Regina King, ambientato ad Harlem negli anni '70, dove una ragazza incinta deve provare l'innocenza del fidanzato arrestato per stupro. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Scordato", una deliziosa commedia di Rocco Papaleo dove anche protagonista con Giorgia, al suo debutto in un lungometraggio, un accordatore di pianoforti si scopre affetto da una contrattura 'emotiva'.

Per chi si fosse perso gli spettacoli della prima serata, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi trovare "Night Hunter" e "Volver".





