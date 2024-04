Guida TV Sky Cinema e NOW: Antigang - Nell'ombra del crimine, Martedi 30 Aprile 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "Antigang - Nell'ombra del crimine", un action con Jean Reno, Alban Lenoir e Caterina Murino, che segue una squadra di poliziotti poco ortodossi mentre si lanciano all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer a Parigi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Guida romantica a posti perduti", un road movie di Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine Trinca. La storia segue un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi mentre girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Interstellar", il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare, vincitore di un Oscar agli effetti speciali. Il film segue un gruppo di astronauti che sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

Antigang - Nell'ombra del crimine

Action con Jean Reno, Alban Lenoir e Caterina Murino. Parigi: una squadra di poliziotti dai metodi poco ortodossi si lancia all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Guida romantica a posti perduti

Clive Owen e Jasmine Trinca nel road movie di Giorgia Farina. Un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Interstellar

Oscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dora e la città perduta

Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria città Inca di Parapata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

John Wick

Keanu Reeves in un action nel segno della vendetta. La furia omicida di un ex killer verrà risvegliata dalla spietata e incauta aggressione di una coppia di ladri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Escobar

Benicio del Toro è il boss del narcotraffico nell’opera prima di Andrea Di Stefano. Un surfista americano si innamora della nipote di Pablo Escobar e finisce in un vortice di violenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lezioni di piano

3 Oscar e Palma d’oro al capolavoro di Jane Campion con Holly Hunter e Harvey Keitel. Nuova Zelanda, 1800: una pianista muta vive un'ardente passione con un uomo divenuto suo allievo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Child 44 - Il bambino n.44

Tom Hardy e Gary Oldman in un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Urss, anni 50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come un gatto in tangenziale

Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti..

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le fate ignoranti

4 Nastri d'argento al film manifesto di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Roma: rimasta vedova, una donna borghese scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)