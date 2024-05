Guida TV Sky Cinema e NOW: Palazzina Laf, Mercoledi 1 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "12 Soldiers", un war-movie con Chris Hemsworth e Michael Shannon basato su una storia vera. La trama racconta di una squadra speciale USA che sbarca in Afghanistan dopo l'11 settembre per organizzare la guerra contro Al Qaeda. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "Palazzina Laf", esordio alla regia di Michele Riondino, che interpreta anche il protagonista insieme a Elio Germano. Il film racconta la storia di un operaio dell'Ilva reclutato da un dirigente per raccontare cosa succede in fabbrica. Su Sky Cinema Collection HD, alla stessa ora sul canale 303, puoi vedere "Insomnia", un thriller diretto da Christopher Nolan con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Il film narra la storia di un detective di Los Angeles che si reca in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza.

Per un'avventura emozionante, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Viaggio nell'isola misteriosa", con Dwayne Johnson e Michael Caine, che segue le scoperte di un ragazzo e del suo patrigno su un'isola abitata da incredibili animali. Mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, puoi vedere "Retribution", un adrenalinico action-thriller con Liam Neeson ambientato nelle strade di Berlino. Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, c'è "L'uomo che sapeva troppo", un geniale thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Le regole del caos", dove Kate Winslet interpreta una paesaggista incaricata di progettare i giardini di Versailles. Mentre su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "Codice d'onore", un dramma giudiziario con Tom Cruise e Jack Nicholson.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Compromesi sposi", una commedia di Francesco Miccichè con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. E su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi goderti "Antigang - Nell'ombra del crimine" e "Guida romantica a posti perduti".

12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Palazzina Laf

Esordio alla regia di Michele Riondino, anche protagonista con Elio Germano. Un operaio dell'Ilva viene reclutato da un dirigente per raccontare quello che succede in fabbrica.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Insomnia

Christopher Nolan dirige un thriller con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Un detective di Los Angeles si reca in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Retribution

Adrenalinico action-thriller per le vie di Berlino con Liam Neeson. In auto con i figli, un uomo d’affari riceve una telefonata: se non esegue gli ordini, la bomba a bordo esploderà.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo che sapeva troppo

Geniale thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day. Una coppia in vacanza in Marocco riceve confidenze top secret da un agente colpito a morte. Oscar per la migliore canzone.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le regole del caos

Alla corte del Re Sole con Kate Winslet. La paesaggista Sabine De Barra, incaricata di progettare i giardini di Versailles, conquista il sovrano francese e l'artista André Le Notre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Compromesi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Miccichè. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Antigang - Nell'ombra del crimine

Action con Jean Reno, Alban Lenoir e Caterina Murino. Parigi: una squadra di poliziotti dai metodi poco ortodossi si lancia all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Guida romantica a posti perduti

Clive Owen e Jasmine Trinca nel road movie di Giorgia Farina. Un giornalista inglese dipendente dall'alcol e una fobica blogger di viaggi girano l'Europa alla ricerca di luoghi abbandonati.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)