Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Re - Seconda Stagione, Venerdi 3 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, non perderti la seconda stagione de "Il Re - Episodi 7 e 8", dove Bruno si trova a fronteggiare la situazione al San Michele mentre Claudia scopre nuove informazioni sul caso Mancuso. Bruno, ormai con le spalle al muro, decide di giocarsi il tutto per tutto per salvare sé stesso e i suoi cari. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Che fine ha fatto Bernadette?", con Cate Blanchett, un film di Richard Linklater che segue la storia di una donna alla riscoperta di se stessa. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Oppenheimer", l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan che tratta la storia vera dell'inventore della bomba atomica.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, puoi divertirti con "Space Jam", con la star del basket Michael Jordan e i personaggi dei Looney Tunes. Mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "Transformers", il primo capitolo della saga sci-fi con Shia LaBeouf e Megan Fox. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Blowback - Vendetta incrociata", un action-thriller con Randy Couture e Cam Gigandet.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "E' complicato", una commedia romantica con Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "L'uomo dei sogni", con Kevin Costner in una pellicola a tinte fantastiche. Su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Si vive una volta sola", una commedia di e con Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "I tre moschettieri - D'Artagnan" e "BlackBerry". Quindi, scegli il tuo film e preparati per una serata di intrattenimento su Sky Cinema.

Il Re Seconda Stagione - Ep. 7 e 8

Mentre Bruno fronteggia la situazione al San Michele, Claudia scopre nuove informazioni sul caso Mancuso. Bruno sembra ormai con le spalle al muro, pertanto decide di giocarsi il tutto per tutto pur di salvare sé stesso e i suoi cari…

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Che fine ha fatto Bernadette?

Cate Blanchett è una donna alla riscoperta di se stessa in una pellicola di Richard Linklater. Bernadette abbandona la vita da casalinga con la voglia di riappropriarsi delle sue passioni.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy. Ora disponibile.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam

La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Transformers

Shia LaBeouf e Megan Fox nel primo capitolo della saga sci-fi prodotta da Steven Spielberg. Due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Blowback - Vendetta incrociata

Action-thriller con Randy Couture e Cam Gigandet. Un rapinatore ha elaborato un piano per il colpo perfetto. Tradito dai complici, medita vendetta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

E' complicato

Commedia romantica con Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. A 10 anni dal divorzio Jack e Jane ritrovano la passione, ma lui si è risposato, mentre lei è corteggiata da un architetto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'uomo dei sogni

Kevin Costner in una pellicola a tinte fantastiche. Spronato da una voce misteriosa, un contadino costruisce un campo da baseball per far tornare in vita i campioni del passato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Si vive una volta sola

Commedia di e con Carlo Verdone, Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Dopo una diagnosi crudele, quattro medici, abili ideatori di scherzi, partono per una vacanza nel Salento.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I tre moschettieri - D'Artagnan

Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D'Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

BlackBerry

Pellicola che ripercorre la parabola del primo "smartphone" in commercio: l'ascesa fulminea, il culto pagano e infine la disastrosa disfatta che ne ha segnato la fine e forse l'oblio

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)