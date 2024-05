Guida TV Sky Cinema e NOW: Sole a Catinelle, Sabato 4 Maggio 2024

Stasera su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti "Sole a Catinelle" con Checco Zalone, una commedia travolgente che segue le avventure di un venditore di aspirapolveri che promette al figlio una vacanza da sogno, solo per trovarsi in un mondo di feste esclusive grazie a un colpo di fortuna. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Zero Dark Thirty", il thriller diretto da Kathryn Bigelow che racconta la caccia a Osama Bin Laden da parte di un team della CIA collaborando con i Navy Seals. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "I predatori dell'arca perduta", il primo capitolo della saga di Indiana Jones, con Harrison Ford, diretto da Steven Spielberg.

Mentre su Sky Cinema Family HD, alla stessa ora sul canale 304, c'è "Le 5 leggende", un'avventura d'animazione DreamWorks che vede Babbo Natale formare una squadra speciale per fermare l'Uomo Nero. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "La gang di Gridiron", con Dwayne Johnson in una pellicola sportiva ispirata a una storia vera, dove l'educatore di un riformatorio mette insieme una squadra di football per partecipare al campionato giovanile. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "A Quiet Place - Un posto tranquillo", un horror diretto da John Krasinski, dove una famiglia è costretta a vivere in totale silenzio per sopravvivere a dei mostri.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Eiffel", un appassionante Sky Original che racconta l'incontro di Gustave Eiffel con una donna amata in passato mentre costruisce la celebre torre. Mentre su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "Anche io", con Carey Mulligan, Zoe Kazan e Patricia Clarkson, una pellicola prodotta da Brad Pitt sulla nascita del movimento #MeToo. Su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "Quasi amici", con Omar Sy e François Cluzet, una commedia che racconta l'amicizia tra un miliardario paralizzato e il suo badante senegalese.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Il Re - Episodi 7 e 8" e "Che fine ha fatto Bernadette?".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive



Sole a catinelle

Checco Zalone in una commedia travolgente. Un venditore di aspirapolveri ha promesso al figlio una vacanza da sogno. Un colpo di fortuna li condurrà in un mondo di feste esclusive.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Zero Dark Thirty

1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Le 5 leggende

Avventura d'animazione targata DreamWorks. Babbo Natale forma una squadra speciale per fermare l'Uomo Nero, che minaccia di trasformare i sogni dei bambini in incubi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La gang di Gridiron

Dwayne Johnson in una pellicola sportiva ispirata a una storia vera. L'educatore di un riformatorio mette insieme una squadra di football per partecipare al campionato giovanile.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

A Quiet Place - Un posto tranquillo

John Krasinski dirige e interpreta l'horror rivelazione con Emily Blunt. Una famiglia è costretta a vivere senza fare alcun rumore per salvarsi dai mostri che hanno invaso la Terra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Eiffel

Appassionante Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l'incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Anche io

Carey Mulligan, Zoe Kazan e Patricia Clarkson nella pellicola prodotta da Brad Pitt sulla nascita del movimento #MeToo. Due giornaliste smascherano il sistema di abusi sessuali a Hollywood.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quasi amici

Omar Sy e François Cluzet nella commedia campione d'incassi. Un miliardario paralizzato stringe una grande amicizia con il suo badante: un ragazzo senegalese appena uscito dal carcere.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Re Seconda Stagione - Ep. 7 e 8

Mentre Bruno fronteggia la situazione al San Michele, Claudia scopre nuove informazioni sul caso Mancuso. Bruno sembra ormai con le spalle al muro, pertanto decide di giocarsi il tutto per tutto pur di salvare sé stesso e i suoi cari…

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Che fine ha fatto Bernadette?

Cate Blanchett è una donna alla riscoperta di se stessa in una pellicola di Richard Linklater. Bernadette abbandona la vita da casalinga con la voglia di riappropriarsi delle sue passioni.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)