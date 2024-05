Guida TV Sky Cinema e NOW: L'ultima partita, Domenica 5 Maggio 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "L'ultima partita", un action terroristico che vede protagonisti Dave Bautista e Pierce Brosnan. Ambientato a Londra, il film segue le gesta di un ex militare determinato a impedire un attentato in uno stadio pianificato da un gruppo di criminali. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "C'è ancora domani", esordio alla regia di Paola Cortellesi, che interpreta anche il ruolo principale, vincitrice di 6 David di Donatello 2024. Ambientato a Roma nel 1946, il film racconta la storia di Delia, che spera in un futuro migliore per sua figlia. Passando a Sky Cinema Collection HD, alla stessa ora sul canale 303, puoi immergerti in "Indiana Jones e il tempio maledetto", la seconda avventura di Indiana Jones interpretata da Harrison Ford e diretta da Steven Spielberg. Ambientato in India, il film segue l'archeologo nella scoperta di una malvagia setta che compie sacrifici umani.

Mentre su Sky Cinema Family HD, sempre alle 21:15 sul canale 304, c'è "Il richiamo della foresta", una commovente avventura tratta dall'omonimo romanzo di Jack London. Con Harrison Ford e Omar Sy, il film narra le vicende di un cane domestico rapito dai cercatori d'oro e costretto a sopravvivere nelle terre inospitali dell'Alaska. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, puoi divertirti con "Men in Black", la commedia 'galattica' con Will Smith e Tommy Lee Jones, dove una coppia di agenti supersegreti sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra camuffati da umani. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, c'è "The Nest (Il nido)", un horror d'atmosfera che segue una giovane domestica che scopre il mistero insondabile di una villa abitata da un bambino paraplegico e la sua severa madre.

Su Sky Cinema Romance HD, anche alle 21:00 sul canale 307, c'è "Book of Love", una commedia romantica Sky Original con Sam Claflin, ambientata in Messico, dove uno scrittore inglese scopre che la sua traduttrice ha trasformato il suo libro in un romanzo erotico. Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi vedere "L'ufficiale e la spia", diretto da Roman Polanski e interpretato da Jean Dujardin e Louis Garrel, un biopic premiato a Venezia che racconta la storia del soldato ebreo Alfred Dreyfus condannato all'ergastolo con l'accusa di spionaggio nel 1895. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "Una pallottola spuntata", il primo capitolo della mitica saga comica con Leslie Nielsen, dove un detective imbranato deve proteggere la Regina d'Inghilterra, finendo per cacciarsi nelle situazioni più assurde.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Sole a catinelle" e "Zero Dark Thirty".

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

